Tim, Norges Bank sosterrà la lista per il rinnovo del CdA

Norges Bank Investment ha annunciato il suo sostegno alla lista del cda di Tim, che prevede la conferma di Pietro Labriola in qualità di amministratore delegato e di Alberta Figari come presidente. Questa decisione è stata comunicata a pochi giorni dall’importante assemblea dei soci di Tim, prevista per il 23 aprile, dove si voterà sulle tre liste presentate per il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Oltre alla lista sostenuta dal cda, sono state presentate altre due liste: una dal fondo Merlyn e un’altra da Blubell, che ha recentemente sollevato polemiche chiedendo a Consob di annullare la lista del board di Tim. Blubell ha inoltre richiesto il congelamento dei diritti di voto delle azioni correlate alla lista del cda, delle azioni dei fondi che hanno sostenuto la lista del consiglio sindacale e dei soci coinvolti nella raccolta deleghe promossa da Tim. La richiesta include anche l’accertamento di un presunto patto segreto tra alcuni soci e il cda uscente.

Norges Bank, che rappresenta un importante investitore in Tim, ha inoltre dichiarato il suo sostegno alla lista dei sindaci presentata da Vivendi, il principale azionista della società. Questo movimento sottolinea la posizione di Norges Bank nel contesto delle dinamiche aziendali di Tim e del suo impegno nel sostenere una governance che ritengono migliore per il futuro dell’azienda.