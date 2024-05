Schneider Electric rinuncia all’acquisto di Bentley Systems per 17 miliardi di dollari

Lo stop alla grande operazione da 17 miliardi di dollari è stato annunciato da Schneider Electric, azienda francese leader nell’automazione industriale. Le trattative per l’acquisto del gruppo americano dei software Bentley Systems sono state interrotte.

Schneider Electric, a metà aprile, aveva rivelato di essere in trattative preliminari per un’operazione considerata strategica, con l’ambizione di posizionarsi come leader mondiale nella tecnologia applicata ai processi industriali.

In una nota ufficiale diffusa oggi, Schneider Electric ha espresso la volontà di mantenere la concentrazione sulle modalità di allocazione del capitale e di adottare un approccio opportunistico verso lo sviluppo non organico.