Regno Unito: Pil +0,1% a febbraio, prosegue ripresa

L’economia del Regno Unito ha segnato una crescita per il secondo mese consecutivo a febbraio, suggerendo che il percorso di ripresa dalla recessione sia ormai avviato. Il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato dello 0,1% rispetto a gennaio, secondo quanto dichiarato venerdì l’Ufficio per le Statistiche Nazionali, in linea con le previsioni degli economisti. La cifra di gennaio è stata rivista al rialzo, mostrando un aumento dello 0,3%.

I dati aggiungono prove del fatto che l’economia stia raccogliendo slancio dopo essere scivolata in una recessione tecnica di lieve entità nella seconda metà dell’anno scorso, in un contesto di inflazione elevata e tassi di interesse. Molti economisti prevedono una crescita nel primo trimestre che superi lo 0,1% previsto dalla Banca d’Inghilterra.