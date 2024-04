Lufthansa taglia le stime sull’Ebit adjusted, pesano gli scioperi

Deutsche Lufthansa ha tagliato le stime sugli utili per l’anno in corso a causa delle ondate di scioperi negli ultimi mesi.

L’Ebit adjusted si attesterà a circa 2,2 miliardi di euro, in diminuzione rispetto a 2,68 miliardi dell’anno scorso. In precedenza, la società puntava ad un risultato in linea con quello del 2023.

Lufthansa ha inoltre affermato che i risultati del secondo trimestre includeranno una voce straordinaria di circa 100 milioni di euro legata alle dispute salariali, che la compagnia ha nel frattempo risolto.

Le azioni di Lufthansa arretrano di oltre il 3% a Francoforte, portando il titolo in calo del 17% da inizio anno.