Iveco Group: Olof Persson Ceo a partire da luglio 2024

Il Cda di Iveco Group ha annunciato che Olof Persson sostituirà Gerrit Marx nel ruolo di CEO del Gruppo con decorrenza dal 1° luglio 2024, quando Gerrit Marx lascerà Iveco Group per assumere l’incarico di CEO in CNH Industrial.

Olof Persson, che attualmente è un consigliere indipendente di Iveco Group, ha partecipato attivamente allo sviluppo dei piani presentati nel recente Capital Markets Day.

Nel corso della sua carriera Olof Persson ha ricoperto varie posizioni in ABB ed è stato nominato Division President in Bombardier Transportation nel 2004. Nel 2006 è entrato nel Gruppo Volvo come President di Volvo Aero e, nel 2008, ha assunto la carica di President di Volvo Construction Equipment. Nel 2011 è diventato President e CEO del Volvo Group AB. Nel 2016 è stato nominato Senior Operating Executive presso Cerberus Operations and Advisory Company. Nel 2022 è entrato nel Board di Iveco Group come consigliere indipendente quando il Gruppo è stato quotato su Euronext Milan.

I risultati finanziari del primo trimestre di Iveco Group saranno presentati da Gerrit Marx, come previsto, il prossimo 10 maggio.