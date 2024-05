Intesa SanPaolo lancia piano buyback da 1,7 miliardi dopo via libera Bce e assemblea. I dettagli

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento, per un valore complessivo massimo di 1,7 miliardi di euro e un numero di azioni ordinarie non superiore a 1.000.000.000.

L’operazione di buyback, ha ricordato la banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina e quotata sul Ftse Mib di Piazza Affari, ha ricevuto il via libera della Bce con comunicazione pervenuta l’11 marzo 2024.

L’approvazione del piano di buyback è stata inoltre approvata dall’assemblea degli azionisti il 24 aprile scorso, come già comunicato al

mercato.

Intesa SanPaolo: piano buyback parte il 3 giugno 2024

Il piano di buyback di Intesa SanPaolo, che potrà essere effettuato anche in parte e/o in via frazionata, verrà avviato il 3 giugno 2024 e si concluderà entro il 25 ottobre 2024, nel rispetto dei termini autorizzati dall’assemblea, che in particolare prevedono l’acquisto delle azioni proprie e il loro annullamento entro il 25 ottobre 2024.

L’acquisto delle azioni potrà avvenire a un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto, individuato di volta in volta, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito del 10%.

il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, aumentato del 10%.

In ogni caso, il prezzo non potrà essere superiore al più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente e quello corrente dell’offerta in acquisto indipendente più elevata nel mercato.

L’acquisto potrà avvenire in una o più volte.

Il numero massimo di azioni che verrà acquistato giornalmente non supererà il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di aprile 2024, che è stato pari a 80,3 milioni di titoli.