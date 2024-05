Immatricolazioni auto: +12% ad aprile in UE+EFTA+UK, +6,5% da inizio 2024

Nel mese di aprile nel mercato dell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) sono state immatricolate 1.080.913 autovetture con una crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto l’associazione dei costruttori di auto in Europa Acea in un comunicato. “Questo incremento a due cifre è dovuto in larga misura al maggior numero dei giorni lavorati nella maggior parte dei paesi dell’area per effetto della Pasqua precoce che quest’anno è caduta, come è noto, alla fine di marzo”, commentano dal Centro Studi Promotor (Csp). Il consuntivo complessivo dei primi quattro mesi dell’anno è molto meno positivo in quanto ha fatto registrare un tasso di crescita del 6,5% rispetto ai primi quattro mesi del 2023, mostrando ancora una forte flessione del 18,5% rispetto al livello ante-crisi (gennaio-aprile 2019).