Eni, approvato il bilancio di esercizio 2023

Durante l’assemblea degli azionisti di Eni è stato approvato oggi il bilancio di esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo annuale di 1 euro per azione per il 2024. Nella stessa occasione è stato dato anche il via libera al Piano di Azionariato Diffuso (PAD) per il periodo 2024-2026, destinato a tutti i dipendenti di Eni, e all’autorizzazione per il Consiglio di Amministrazione di disporre fino a 10,5 milioni di azioni proprie per l’implementazione di questo piano.

Gli azionisti hanno anche espresso voto favorevole al programma di buy back, che prevede l’acquisto di azioni della società in diverse tranche fino alla fine di aprile 2025, per un totale massimo di 3,5 miliardi di euro. Questo programma include l’acquisto di 321.600.000 azioni per la remunerazione degli azionisti e 6.400.000 azioni per creare una riserva azionaria destinata al PAD.

L’assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad annullare fino a 321.600.000 azioni proprie senza valore nominale, che potrebbero essere acquisite secondo l’autorizzazione odierna, rilasciata durante la sessione ordinaria, con l’obiettivo di remunerare gli azionisti.