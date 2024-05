Clessidra Factoring: utile netto raddoppiato nel primo trimestre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Clessidra Factoring, operatore finanziario da tempo focalizzato sul supporto delle PMI, ha approvato in questi giorni i risultati finanziari del primo trimestre 2024, annunciando un turnover di 174,4 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il monte crediti ha raggiunto i 181,3 milioni di euro, anche in questo caso con un incremento del 29% rispetto al 31 marzo 2023, mentre l’impiego è stato pari a 153,8 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno. Al 31 marzo 2024, lo ha precisato la nota dell’azienda, il numero dei clienti operativi era di 246 mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione alla stessa data superava i 1.400.