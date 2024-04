Bce, riduzione dell’inflazione a ritmo lento secondo il vice presidente De Guindos

Durante una recente presentazione al Parlamento europeo, Luis de Guindos, il vice presidente della Banca Centrale Europea (Bce), ha fornito aggiornamenti incoraggianti riguardo il trend dell’inflazione, prevedendo una sua ulteriore discesa nel corso dell’anno. Nonostante il rallentamento del tasso di inflazione, de Guindos ha sottolineato che la riduzione sarà graduale, a fronte di pressioni sui prezzi ancora significative.

Il vice presidente ha poi dettagliato la situazione del mercato del lavoro, evidenziando una forte crescita dei salari, sostenuta da un mercato solido. Questo aumento, però, ha iniziato a mostrare segni di rallentamento. Parallelamente, le aziende stanno iniziando a compensare l’impatto dell’aumento dei salari sui prezzi finali, assorbendo parte dei costi.

De Guindos ha inoltre commentato le proiezioni economiche per l’anno in corso, descrivendo un avvio di anno debole per l’economia, con una ripresa prevista solo in modo graduale. Ha espresso cautela riguardo al consumo, che rimarrà limitato nel breve termine, ma si attende un miglioramento con il recupero del reddito reale disponibile.