Apertura cauta a Wall Street: cresce l’attesa per i dati di Nvidia

La giornata a Wall Street si è aperta con poco movimento dopo la sessione di ieri caratterizzata da rialzi e record senza precedenti per gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite.

Gli investitori mantengono alta l’attenzione verso gli annunci importanti previsti per la giornata, come i risultati trimestrali di Nvidia e la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve.

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Christopher Waller, membro del Board della Fed, hanno suscitato interesse. Waller ha evidenziato che saranno necessari “diversi mesi” di dati positivi sull’inflazione prima di considerare una riduzione dei tassi d’interesse, aggiungendo che “se i dati lo legittimano, potremmo considerare un taglio dei tassi d’interesse alla fine di quest’anno”.

Il focus degli investitori è rivolto anche verso Nvidia, la cui azione ha registrato ieri un incremento superiore allo 0,6% in anticipazione di una trimestrale che si preannuncia molto solida. Con previsioni che indicano un aumento dei ricavi del 243%, la società si posiziona come la terza per capitalizzazione sull’S&P 500.

Nei primi minuti di scambio, il Dow Jones registra una perdita di 59,50 punti (-0,15%), mentre lo S&P 500 cede 4,09 punti (-0,08%) e il Nasdaq mostra un lieve guadagno di 11,69 punti (+0,07%). Il prezzo del petrolio Wti al Nymex registra una flessione dello 0,86% a 77,98 dollari al barile.