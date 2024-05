Alibaba colloca obbligazioni convertibili per $4,5 miliardi

Alibaba Group Holding ha collocato obbligazioni convertibili per un valore di 4,5 miliardi di dollari, segnando l’emissione obbligazionaria in valuta statunitense più grande mai realizzata da un’azienda asiatica. Questa mossa ha permesso di assicurarsi il capitale necessario per il riacquisto di azioni e per investimenti in settori come l’intelligenza artificiale.

Per le notes con scadenza 2031 è stato stabilito un coupon dello 0,5% e un premio di conversione del 30%. Gli ordini per le obbligazioni sono stati molto superiori all’offerta, con una domanda da investitori a livello globale.

Alibaba sta sfruttando i bassi costi di finanziamento così come un forte rally delle sue azioni per raccogliere denaro. L’azienda ha bisogno di fondi per investire nelle sue attività principali e nel cloud, settori che hanno perso quote di mercato durante la repressione del settore da parte delle autorità cinesi. Allo stesso tempo, la vendita segnala la sua visione secondo cui le azioni sono fortemente sottostimate.

Una parte del ricavato dell’offerta sarà utilizzata per riacquistare 14,8 milioni delle sue ADR, così come per finanziare futuri riacquisti.