Negotiation Forum: il primo evento dedicato alle strategie di negoziazione

Wall Street Italia è orgogliosa di essere media partner del Negotiation Forum 2025, l’evento che il 18 giugno si terrà a Milano, presso l’UnaHotels Expo Fiera di Pero. L’appuntamento, organizzato da Performance Strategies è il primo evento dedicato alle strategie di negoziazione, rivolto a manager, imprenditori e professionisti di tutti i settori che desiderano affinare le proprie abilità negoziali.

Questa giornata unica nel suo genere sarà un’opportunità imperdibile per apprendere da esperti internazionali del settore come migliorare la gestione delle trattative, sbloccare obiezioni e trasformare ogni negoziazione in un’opportunità di crescita. I partecipanti impareranno tecniche di mediazione, gestione del conflitto e come utilizzare strategie pratiche ed efficaci in situazioni professionali quotidiane, anche in tempi di incertezza e cambiamento.

Ad aprire l’evento saranno tre grandi esperti: Jack Cambria, ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi della polizia di New York, che condividerà le sue esperienze nel mantenere la calma sotto pressione, Gianrico Carofiglio, scrittore e ex magistrato, che parlerà della negoziazione dal punto di vista della comunicazione, e Michael Tsur, negoziatore globale e fondatore del metodo Tsur, che approfondirà le tecniche per sviluppare fiducia e gestire l’incertezza.

Il forum si prefigge l’obiettivo di offrire ai partecipanti un approccio strategico alla negoziazione, migliorando la loro capacità di influenza e decision-making, competenze cruciali per affrontare le sfide aziendali.

Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera crescere nel campo delle negoziazioni, con un programma ricco di contenuti pratici e testimonianze dirette da leader di settore.

Non perdere l’occasione di partecipare e arricchire le tue competenze in uno dei temi più strategici del business moderno.

Per maggiori informazioni e per conoscere le opzioni di partecipazione visita il sito: https://www.performancestrategies.it/negotiation-forum/