Nau! lancia gli occhiali a impatto zero

Il marchio di occhialeria italiana diventa Carbon Neutral con la nuova collezione NAU!JOY

A cura di Redazione Wall Street Italia

Da giugno 2022 Nau!, azienda di occhialeria italiana, diventa a ogni effetto Carbon Neutral, ovvero la CO2 prodotta per realizzare ogni occhiale venduto verrà compensata attraverso il sostegno di progetti a tutela del clima.

Per il 2022/23 l’azienda ha selezionato il progetto di rimboschimento a Bukaleba, un’area dell’Uganda orientale con uno dei più alti tassi di deforestazione al mondo. Per questo progetto, l’azienda ha già stanziato i fondi per compensare Kg 2mio di CO2 da qui al 31 maggio del 2023.

“Con JOY festeggiamo il raggiungimento di un altro importante traguardo del nostro percorso di sostenibilità”, racconta Monica Salvestrin Brogi, direttore prodotto e marketing. “Un percorso iniziato nel 2007 con il lancio della prima collezione al mondo di occhiali in plastica riciclata, seguito nel 2021 dalle collezioni Ocean Plastic, realizzate con il 30% di bottiglie in PET ripescate dai mari”.

NAU! è un’impresa sostenibile e socialmente responsabile, con un obiettivo di crescita economica, sociale e ambientale proprio perché il benessere del pianeta è una delle priorità. Ogni anno, infatti, il 10% degli utili viene investito in azioni ad impatto sociale.

Gli occhiali della nuova collezione Nau!JOY