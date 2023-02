Con 61 sfilate e più di 100 eventi, la città meneghina torna a splendere per la Milano Fashion Week. Ecco il calendario

A cura di Redazione Wall Street Italia

Ciao Milano! La settimana della moda milanese torna a splendere: non solo per il grande ritorno delle sfilate in presenza, precisamente 61 (56 fisiche e 5 digitali), ma anche per le 73 presentazioni e 33 eventi che coloreranno la fashion week. A dare il via ieri, mercoledì 22 febbraio, sono stati Iceberg, Antonio Marras, Diesel, Fendi, Alberta Ferretti, Etro e il tanto atteso Roberto Cavalli. La Milano Fashion Week chiuderà i battenti lunedì 27 con cinque show digitali, tra cui quello di Laura Biagiotti.

Le sfilate della Milano Fashion Week

Dal 23 al 26 sfileranno tutti i grandi marchi: Giorgio ed Emporio Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Prada, Salvatore Ferragamo e più. La sfilata assente dal calendario, per la prima volta, è quella di Versace, poiché il marchio sfilerà il 10 marzo a Los Angeles con le collezioni autunno-inverno 2023/24 sia per l’uomo che per la donna. Sono tre, invece, le nuove presenze in calendario: Tomo Koizumi, supported by Dolce & Gabbana, Avavav e Alabama Muse (gli ultimi due saranno presenti con gli show digitali l’ultimo giorno della fashion week); e sempre tre i marchi indipendenti beneficiari del Camera Moda Fashion Trust Grant 2022: Act N°1, Cormio e Vitelli.

Le presentazioni

A fare il loro debutto nel calendario delle presentazioni ci saranno ADD, Boyy, Lara Chamandi, Maison Laponte, Mantù, Max&Co with Anna Dello Russo, Pianegonda, Spaccio Alta Maglieria, Viviers, Weekend Max Mara with Kate Phelan, Wolford, Yali e Zineb Hazim & Karim Daoudi. Il brand cinese (basato a Milano) Raxxy presenterà per la prima volta la sua collezione con un evento sfilata, mentre nell’ambito del progetto Heritage & New Talents, Vitale Barberis Canonico presenterà la collezione creata in collaborazione con VitoVi.

Gli eventi della Milano Fashion Week

Si parte con Rene Caovilla che il 24 febbraio festeggerà i 50 anni della sua scarpa più iconica, la Cleo, con la mostra L’arte di far sognare. Cleo icona di stile da 50 anni. Sempre il 24 febbraio si svolgeranno i Black Carpet Awards al Meet | Digital Culture Center, dove verranno celebrate diversità ed inclusione. Infine, il calendario si chiuderà con l’anteprima del nuovo film documentario, Milano: The Inside Story of Italian Fashion all’Odeon Space Theatre. Il film è diretto dal vincitore del premio Emmy John Maggio e prodotto da Alan Friedman.

Tutte le sfilate in calendario possono essere seguite su www.milanofashionweek.cameramoda.it.

La sfilata di Max Mara, autunno-inverno 2023/24