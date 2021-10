Messika by Kate Moss. Quando l’Alta Gioielleria celebra la moda

Il Ritz di Parigi ha ospitato nei suoi giardini il fashion show di Valérie Messika e Kate Moss, la prima sfilata di Alta Gioielleria del marchio Messika

Un brand di gioielli d’eccezione, un’iconica location e una guest designer icona della moda. Siamo nella Ville Lumière, precisamente al numero 15 di Place Vendôme, uno degli indirizzi più conosciuti della città (e dal jet-set internazionale).

Stiamo parlando, ça va sans dire, del Ritz di Parigi: l’hotel in cui visse Coco Chanel e in cui passarono molte delle loro serate parigine Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald.

Ed è proprio nei giardini del Ritz che si è tenuto il fashion show di Valérie Messika e Kate Moss, la prima sfilata di Alta Gioielleria del marchio di gioielli Messika. Le due ‘super-woman’ hanno accolto amici e celebrità, come Toni Garrn e la modella francese Tina Kunakey, che da sempre hanno una grande passione per i gioielli della Maison. In passerella, invece, le modelle amiche del brand tra cui le bellissime Taylor Hill, Cindy Bruna, Isabeli Fontana e Constance Jablonski hanno sfilato illuminate dai gioielli Messika by Kate Moss.

Tra gli ospiti presenti alla serata, anche Bob Sinclair, Cecilia Rodriguez, Derek Blasberg, Camila Coelho, Jordan Barrett. Alla sfilata ha seguito una cena esclusiva nella sala dell’iconico L’Espadon, ristorante storico del Ritz la cui sala è stata riaperta per l’evento.

Valérie Messika

Tina Kunakey and Valérie Messika



Toni Garrn in Messika

Cindy Bruna in passerella con i gioielli Messika by Kate Moss

Constance Jablonski in passerella





Taylor Hill in passerella

Isabeli Fontana in passerella

Il finale della sfilata di Messika nei giardini del Ritz di Parigi