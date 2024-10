“What’s Next?”, oggi alle 15 parte il nuovo format WSI sui mercati

Le elezioni negli Usa e in Giappone ormai alle porte, i tanti dati macro in uscita e le trimestrali dele Big Tech in arrivo. Oggi alle 15 parte il nuovo format video “What’s Next?” pensato da Wall Street Italia, a cura di Leopoldo Gasbarro, Direttore di WSI, e con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, in cui si parlerà di questi e tanti altri dei temi caldi di questa settimana sui mercati.

“What’s next?”, cosa viene dopo, ci chiediamo. E ogni settimana, puntualmente, Leopoldo Gasbarro e Antonio Cesarano cercheranno di rispondere a questa domanda cercando con le loro analisi di cogliere quelli che sono i trend principali e l’indirizzo futuro dei mercati. In diretta, anche con l’interazione dal vivo, con il pubblico che ci seguirà da casa.

Per chi volesse, a partire dalle 15.00, sarà possibile seguire qui sul nostro sito e sui nostri canali social in tempo reale la nuova puntata di “What’s next?”.