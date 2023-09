Mariela Garriga, da “Mission Impossible” a HIGH Couture

L’attrice e modella cubana, co-protagonista al fianco di Tom Cruise nel nuovo film “Mission Impossible”, è il nuovo volto della campagna autunno-inverno del marchio

HIGH Everyday Couture ha scelto Mariela Garriga per la nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno 2023. L’attrice, produttrice e sceneggiatrice cubana – con Tom Cruise nel cast della saga Mission Impossible, Dead Reckoning sotto la regia di Christopher McQuarrie -, rappresenta perfettamente la creatività del brand: Mariela è una vera cittadina del mondo con una attitudine interculturale ed un talento supportato da determinazione, coraggio ed empatia.

Nelle immagini della fotografa Keila Guilarte, Mariela indossa capi pensati e realizzati in combinazioni inaspettate di materiali naturali di qualità superiore. Dai completi, alle giacche, agli abiti, ogni modello è rifinito con bordi ricamati in pizzo, orli a strati, bordi a contrasto e fodere che esaltano la figura femminile andando a attingere ispirazioni e capi anche dal guardaroba maschile. La collezione è composta da un mix sapiente tra città e tempo libero, con capi dal design sartoriale realizzati in tessuti dalle alte prestazioni.

Attrice ma anche produttrice e sceneggiatrice, Mariela Garriga condivide con HIGH valori importanti come la sostenibilità. La casa di produzione di Mariela, la Factum Films, annovera tra le sue creazioni E.L.I. Progect, un documentario il cui focus sono i crimini ambientali e gli animali in via di estinzione. Lo Scopo della Bellezza che muove da sempre il brand HIGH è quindi fondamentale anche per l’attrice che ha posato per questa campagna.

Mariela Garriga per la campagna pubblicitaria autunno-inverno 2023 di HIGH.

Shot by Keila Guilarte

