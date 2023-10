LuisaViaRoma “Runway Icons” Capsule Collection Drops: Moncler

LuisaViaRoma continua la celebrazione di ‘Runway Icons’ con una serie di Capsule Collection Drops in collaborazione con brand di spicco come Nensi Dojaka, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Ray-Ban, Victoria Beckham, Mugler, Vivienne Westwood e Moncler. Quest’ultima disponibile da oggi in esclusiva su Luisaviaroma.com.

In occasione della sfilata di LuisaViaRoma & British Vogue, Moncler ha creato una capsule di pezzi esclusivi ispirati all’installazione in movimento “Mercury Fountain” dell’artista Alexander Calder. Protagonisti della capsule sono i tessuti in argento di diverse gradazioni, tonalità e texture, con uno speciale ripstop in nylon in lamina d’argento per consentire il movimento, le prestazioni, la leggerezza e offrendo una rivisitazione delle icone Moncler del passato, in chiave futuristica.

Karakorum Short Down Jacket

Reinterpretazione del classico puffer, il Moncler Karakorum è realizzato in ripstop laminato e fu originariamente creato nel 1954 per proteggere gli esploratori della prima spedizione per raggiungere il K2. Ideato per proteggere dalle temperature più basse, questo puffer metallizzato è dotato di cappuccio, cerniera, ganci interni e chiusura a doppio bottone, per garantire il massimo del calore. Completano il capo una tasca applicata e polsini ed elastico in vita a costine con chiusura a coulisse.

Adamante Short Down Jacket

Dal design femminile, il puffer Adamante è realizzato in ripstop metallizzato e arricchito da un cappuccio removibile dalle linee avvolgenti e da cuciture in lana lavorata a treccia in grado di creare una texture sorprendente.

Afrodite Long Down Vest

Dalle linee avvolgenti e di grande effetto, il gilet in piuma d’oca Afrodite offre una silhouette allungata e trapuntata a boudin. Realizzato in ripstop metallizzato, il gilet è foderato in nylon a contrasto e presenta tasche con chiusura a cerniera. Il cappuccio regolabile ed i bottoni a pressione conferiscono il tocco finale.

Scopri di più sui drop di LuisaViaRoma a questo indirizzo.