ll boutique hotel più romantico d’Europa

Nel quartiere di Dorsoduro, a Venezia, si trova Ca Maria Adele, boutique hotel di 12 camere dallo stile eclettico e bohémien

A cura di Elisa Copeta

Nel quartiere dell’arte contemporanea di Venezia, il Sestriere di Dorsoduro, proprio accanto alla chiesa della Madonna della Salute si trova Ca Maria Adele: il boutique hotel, incastonato tra le mura di una casa del 1500, che si affaccia sul Canale della Salute, un luogo che da sempre incanta i visitatori attraverso suoni, profumi, cromie e fragranze.

Riconosciuto come l’hotel più romantico d’Europa da Johansens Condé Nast, Ca Maria Adele unisce levante e ponente, barocco e minimalismo in una location esclusiva nel cuore della Serenissima. Le sue 12 stanze sono realizzate rispettando un dettagliato concetto di comfort: nella Stanza De Luxe le nuances del legno africano e della sabbia si fondono in una palette di toni caldi creando un ambiente delicato; protagoniste della Stanza del Doge invece sono le cromie di rosso pensate per un ambiente idealmente allestito per ospitare la massima autorità della repubblica di Venezia, il Doge. Un grande lampadario in cristallo e oro di Murano sovrasta la camera che regala suggestivi scorci della città grazie a cinque ampie finestre arcate. Il melange dei colori pastello utilizzati per la Stanza del Camino ricorda il candore della pietra che maggiormente costituisce la città di Venezia: il marmo bianco. Un camino dell’800 proveniente dalla campagna veneta signoreggia in questo romantico ambiente, mentre dalle finestre di questa camera avrete quasi l’impressione di poter toccare l’acqua del canale.

Gli spazi comuni rivelano ambienti eleganti dall’atmosfera delicata: la Terrazza dagli accenni berberi, il Salotto con arredi proveniente da tutto il mondo e da epoche diverse, la Sala al piano nobile ispirata allo stile degli anni ‘50, e la sala Ricevimento con i divani che sembrano sospesi sull’acqua. Nella Sala dei Mori, silenziosi testimoni dei tempi passati sono pronti a sussurrarvi racconti inediti sullo sfarzo di questa città incantata. Dal balcone, sospeso sul piccolo canale, si può ammirare la vista che spazia dal Canal Grande al Canale della Giudecca, attraverso le imponenti statue della chiesa della Salute.

La Sala Orientale è un ode all’oro e al blu, a Venezia ed il mare. Dai Canali della Laguna lunghe rotte varcarono mari sconosciuti scoprendo nuove terre. Seta preziosa nei toni del blu e dell’oro avvolge le pareti di questa stanza il cui arredo, in lacca cinese con statue birmane ci induce a rivivere il fascino dell’antica via della seta. L’antico pavimento alla veneziana si contrappone al soffitto dai riflessi dorati. Infine, nella Sala Noire, i colori delle spezie, del caffè che per anni hanno rappresentato la fortuna di Venezia, si fondono in un mosaico di tonalità dal testa di moro al nero intenso del maestoso lampadario in cristallo nero sospeso sul letto. La scenografica scaletta a fianco del letto porta nella sala da bagno ricoperta in mosaico brunito. Il risultato e’ un ambiente voluttuoso, come il carico delle navi che importavano dall’oriente gli esotici e preziosi prodotti.

Al Ca Maria Adele, il servizio è da grand hotel, ma la sensazione è quella di essere in uno scrigno incantato, dove la privacy è assoluta e dove regna la bellezza. Un indirizzo esclusivo, che stupisce tutti i suoi ospiti.

La facciata del boutique hotel Ca Maria Adele, photo credits Alberto Salata

La camera Noir del boutique hotel Ca Maria Adele (photo courtesy Alberto Salata)

La Sala del Doge del boutique hotel Ca Maria Adele (photo courtesy Alberto Salata)

La Sala del Camino del boutique hotel Ca Maria Adele (photo courtesy Alberto Salata)

La Terrazza dell’hotel si affaccia proprio sul Canale della Salute (photo courtesy Alberto Salata)

La Sala Colazioni del boutique hotel Ca Maria Adele (photo courtesy Alberto Salata)

Il Lounge Living Room del boutique hotel Ca Maria Adele (photo courtesy Alberto Salata)