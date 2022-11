Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme per Louis Vuitton

La maison francese Louis Vuitton presenta la nuova campagna corporate con due campioni del mondo del calcio, scattati da Annie Leibovitz

A cura di redazione Wall Street Italia

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi per la prima volta insieme. I due campioni del mondo del calcio sono i protagonisti di Victory is a State of Mind, la nuova campagna corporate di Louis Vuitton, scattata dalla celebre fotografa americana Annie Leibovitz.

In un passaggio di consegne generazionale dall’iconica campagna del 2010 con i grandi campioni di tutti i tempi come Pelé, Maradona e Zinedine Zidane, Annie Leibovitz ritrare queste due leggende lontano dal campo da calcio, mentre si affrontano su una scacchiera improvvisata da una valigetta in tela Daimler Louis Vuitton. Due campioni per la prima volta insieme. Una prima assoluta sia per il mondo della moda, che per il mondo del calcio.

L’audacia ha da sempre plasmato la storia di Louis Vuitton e ancora oggi rimane fedele allo spirito del proprio fondatore, che inventò la vera ‘Arte del Viaggio’ attraverso la realizzazione di bauli, borse e accessori creativi, eleganti e pratici. Fedele alla propria tradizione, nel corso degli anni la Maison ha aperto le proprie porte ad architetti, artisti e designer sviluppando categorie merceologiche come ready-to-wear, calzature, accessori e fragranze. E poi ci sono i grandi volti del mondo dello spettacolo, che sono stati i protagonisti d’eccezione delle campagne più iconiche di Louis Vuitton, a cui oggi si aggiungono due veri campioni del mondo, come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Audacia e grinta in pole position.

