Leadership Forum: visioni globali sulla leadership

Si è appena conclusa l’edizione 2024 del Leadership Forum, organizzato da Performance Strategies, un evento che ha riunito più di 1700 partecipanti tra CEO, top manager e imprenditori presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’evento ha visto la partecipazione di 12 speaker internazionali, tra cui personalità del calibro di Dan Ariely, Bill De Blasio, Roberto Bolle e Boris Becker, che hanno condiviso la loro visione su leadership, management e sfide future.

I temi affrontati

Durante le due giornate, sono state esplorate tematiche come l’autenticità, il talento, la resilienza, e il decision making, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale. Le parole chiave della leadership moderna, secondo gli speaker, sono state l’apertura e la trasparenza, capacità indispensabili per affrontare crisi e sfide globali. Bill De Blasio, ex sindaco di New York, ha sottolineato l’importanza di una leadership autentica che, anche nei momenti difficili, si basi sulla connessione con gli altri.

Leadership e talento

Roberto Bolle, étoile internazionale, ha raccontato come il talento e la passione abbiano plasmato la sua carriera, sottolineando che circondarsi di persone di qualità è essenziale per raggiungere l’eccellenza. Il concetto di resilienza è stato esplorato da Boris Becker, che ha condiviso la sua esperienza di rinascita dopo le difficoltà della sua carriera sportiva, evidenziando come il coraggio e la determinazione siano elementi centrali nella leadership.

Sfide future: Intelligenza Artificiale e sostenibilità

Grande attenzione è stata dedicata alle tecnologie esponenziali e all’intelligenza artificiale. Jay Samit ha esplorato come queste tecnologie stiano trasformando il futuro del lavoro, mentre Diego Della Valle e Marco Tronchetti Provera hanno discusso del ruolo del Made in Italy e della sostenibilità nelle imprese. Secondo Tronchetti Provera, l’intelligenza artificiale è uno strumento chiave per accelerare l’efficienza aziendale, ma, come ha sottolineato Della Valle, è fondamentale mantenere al centro l’individuo e i suoi bisogni.

L’evento si è chiuso con l’intervento di Ginni Rometty, ex CEO di IBM, che ha trattato temi come la diversità, l’inclusione e la trasformazione digitale, offrendo una visione su come la leadership debba evolversi per guidare un cambiamento positivo. Il Leadership Forum 2024 si conferma così un appuntamento di riferimento per chi cerca ispirazione e strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

