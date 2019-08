Le 20 mete turistiche più ricercate dagli italiani in vacanza

Quando di tratta di scegliere la meta delle vacanze, gli italiani preferiscono “restare a casa”. Un trend confermato nel mese di luglio, da un’analisi del motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, che ha visto 12 città italiane risultate tra le 20 più ricercate al mondo dai viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 luglio 2019). Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi città europee come Londra, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Lisbona e Madrid.

I dati analizzati dalle ricerche hanno evidenziato 12 destinazioni in Italia tra i primi venti posti: Milano (primo posto), Catania (secondo), Palermo (terzo), Roma (quinto), Napoli (sesto), Bologna (ottavo), Lamezia Terme (decimo), Torino (12esimo), Cagliari (14esimo), Venezia (15esimo), Brindisi (16esimo) e Bari (20esimo).

“L’interesse degli italiani per la loro terra non diminuisce in alcun momento dell’anno. Naturalmente, i periodi di vacanza un po ‘più lunghi, come luglio, incrementano la voglia di partire e le prenotazioni. E, da quello che si vede, i turisti vogliono ancora sole, cultura, gastronomia, buoni alberghi e infrastrutture, e tutto ciò viene offerto dall’Italia, le cui città sono ancora una volta le più ricercate dai turisti nazionali” ha confermato un portavoce di Jetcost.