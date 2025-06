Larry Ellison (Oracle) è il secondo uomo più ricco al mondo: guadagnati $26 miliardi in un giorno

Larry Ellison, cofondatore di Oracle, ha visto il proprio patrimonio personale crescere di ben 26 miliardi di dollari in una sola giornata. Secondo Forbes, la sua ricchezza ha raggiunto i 243 miliardi di dollari, rendendolo il secondo uomo più ricco al mondo, subito dopo Elon Musk.

Questo incredibile balzo nella sua fortuna è dovuto al forte rialzo delle azioni Oracle, spinto dalla pubblicazione dei risultati del quarto trimestre fiscale dell’azienda. Fondata da Ellison 48 anni fa, Oracle è uno dei principali colossi tecnologici attivi nel settore del cloud e dell’intelligenza artificiale.

Risultati finanziari brillanti per Oracle: ricavi in crescita dell’11%

Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2025, Oracle ha registrato ricavi per 15,9 miliardi di dollari, con una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto è salito a 3,4 miliardi di dollari. Su base annua, i ricavi totali hanno raggiunto i 57,4 miliardi, mentre l’utile netto ha toccato i 12,4 miliardi.

Il CEO Safra Catz ha commentato con ottimismo: “L’anno fiscale 2025 è stato molto positivo, ma ci aspettiamo un 2026 ancora migliore, con una crescita dei ricavi decisamente più elevata”.

Boom del titolo Oracle in Borsa: +13,5%

Le ottime performance finanziarie hanno spinto le azioni Oracle a salire di quasi il 13,5% nel pomeriggio di giovedì. Il mercato ha premiato la solidità dei conti e le prospettive future dell’azienda, consolidando Oracle come uno dei protagonisti emergenti nel settore AI e cloud.

L’interesse verso Oracle è cresciuto anche per le indiscrezioni secondo cui la società potrebbe giocare un ruolo nella gestione di TikTok negli Stati Uniti.

Ellison al secondo posto tra i miliardari globali, dietro solo a Musk

Il principale asset di Larry Ellison è proprio la sua partecipazione in Oracle, che secondo Forbes ammonta al 41% della società. Con l’aumento record del suo patrimonio personale, Ellison supera altri nomi illustri nella classifica dei più ricchi al mondo.

Al primo posto rimane Elon Musk, con un patrimonio stimato di 411 miliardi di dollari. Dietro a Ellison si posizionano Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Warren Buffett.

Larry Ellison è nella lista dei miliardari da oltre tre decenni, essendolo diventato per la prima volta nel 1993. La sua lunga carriera nel mondo tech lo ha portato ai vertici della ricchezza mondiale, grazie a una visione imprenditoriale che ha fatto di Oracle una potenza globale.

L’ultimo exploit in Borsa consolida il suo ruolo non solo come magnate della tecnologia, ma anche come protagonista assoluto della scena finanziaria internazionale.

Chi è Larry Ellison: il visionario dietro Oracle

Larry Ellison è uno degli imprenditori più influenti e iconici della Silicon Valley. Nato nel Bronx, New York, nel 1944, ha fondato Oracle nel 1977 insieme a due soci, puntando sull’idea innovativa di un database relazionale. Nel corso dei decenni, ha trasformato la società in un gigante del software aziendale e, più recentemente, in un protagonista nel settore del cloud computing. Oltre al suo ruolo da leader tecnologico, Ellison è noto anche per il suo stile di vita lussuoso, le sue passioni per la vela e l’arte, e per essere uno degli ultimi “founder” ancora attivamente coinvolti nella guida della propria azienda.