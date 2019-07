Una cena al tramonto sul lago di Como

A Mandello del Lario, sul Lago di Como, un ristorantino offre ai propri ospiti la possibilità di cenare anche a bordo di una barca

A cura di Francesca Gastaldi

Lo spettacolo di un tramonto sul lago e una cena raffinata da gustare in barca a vela. Siamo a Mandello del Lario, tipico borgo lombardo situato su ‘quel ramo del lago di Como’ reso celebre da Alessandro Manzoni. Qui, l’idea di offrire agli ospiti la possibilità di cenare cullati dall’acqua si deve a Mamma Ciccia, un piccolo ristorantino gourmet, nato dalla passione di due fratelli, Silvia e Marcello Nessi.

Quello che ai suoi esordi, ormai 15 anni fa, voleva essere un ambiente intimo e accogliente, dove offrire piatti della tradizione capaci di rievocare il genuino ‘sapore di casa’, è diventato un punto di riferimento della zona. Oggi Mamma Ciccia, il cui nome rimanda al termine che nella tradizione lombarda viene usato per chiamare una persona cara, include anche un bistrot, una scuola di cucina e persino un albergo diffuso che consente di soggiornare in caratteristici edifici del centro storico.

Foto: Keila Guilarte

Foto: Keila Guilarte

A firmare i menù del ristorante da quest’anno è lo chef Stefano Binda, una stella Michelin, che alle materie prime della tradizione ‘laghee’ (ovvero del lago, in dialetto) abbina sapori inediti, frutto delle sue esperienze e dei suoi viaggi.

Nei mesi estivi gli ospiti di Mamma Ciccia possono scegliere se cenare nell’antica corte, sotto i portici dei piccoli vicoli di Mandello, o se gustare i piatti dello chef in un contesto decisamente suggestivo, ovvero in mezzo al lago, a bordo di Zaira… non rompere, la barca a vela di famiglia progettata e costruita negli anni ’70 dall’architetto Ezio Fasoli, che ha fatto da cornice al servizio fotografico Shore Memories del numero di luglio/agosto di Wall Street Italia, scattato da Keila Guilarte.

Foto: Keila Guilarte

La barca – il cui nome è un omaggio ironico alla moglie di Ezio, Zaira – è ideale per chi desidera cenare ammirando da vicino lo spettacolo del lago e delle montagne che lo circondano. Sono quattro i menù fra cui scegliere: le proposte spaziano da piatti di pesce a ricette vegetariane, tutte accompagnate da ottime bottiglie di vino.

All’ora dell’aperitivo, invece, si può salire a bordo per una breve crociera sul lago e sorseggiare un drink accompagnato dagli stuzzichini preparati da Mamma Ciccia.