La Yogurteria e Nescafé presentano La Yogurteria Art Caffè

Un evento speciale segnerà l’inaugurazione di una nuova realtà che unisce l’eccellenza del marchio italiano La Yogurteria e la forza di un gigante internazionale come Nescafé. Dalle ore 17:00 dell’8 novembre, la nuova location, La Yogurteria Art Caffè, in via Alessio Mazzocchi 42 a Napoli, accoglierà i clienti con una serie di attività pensate per tutti i sensi, tra musica, animazione e assaggi gratuiti.

Questa straordinaria partnership segna l’ingresso di Nescafé nel mondo del frozen yogurt, dando vita a un’esperienza sensoriale senza precedenti. Il nuovo punto vendita non offrirà solo caffè pregiati e yogurt gelato, ma anche un’esclusiva Limited Edition di Frozen Yogurt Nescafé, dove il gusto ricco e avvolgente del caffè incontra la freschezza e la cremosità del frozen yogurt, per una combinazione che promette di conquistare i palati dei napoletani.

Un menu innovativo e responsabile

Il cuore di La Yogurteria Art Caffè sarà una selezione di caffè della linea Nescafé Espresso Bar, un blend pregiato dal gusto autentico, composto da chicchi 100% provenienti da fonti responsabili. Ma non si tratta solo di un’esperienza di gusto: per garantire la qualità, lo staff della caffetteria parteciperà a corsi pratici presso la Nestlé Coffee Academy. Qui, i baristi potranno approfondire le tecniche di estrazione, dall’espresso al filtro, nonché il latte art, che renderà ogni cappuccino un’opera d’arte.

La visione di innovazione e qualità

Alberto Langella, CEO e fondatore de La Yogurteria, ha commentato: “Questa collaborazione con Nescafé rappresenta un passo importante per noi, poiché condividiamo la stessa visione di qualità e innovazione. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più ricca e variegata.”

L’entusiasmo per la partnership è reciproco. “Siamo entusiasti di collaborare con La Yogurteria per offrire un menù ricco di bevande, dal tradizionale espresso a creazioni originali, calde e fredde, che combinate con la freschezza dello yogurt, daranno vita a esperienze di gusto davvero uniche”, ha dichiarato un portavoce di Nescafé.

Un’inaugurazione imperdibile

L’inaugurazione di La Yogurteria Art Caffè non è solo un evento commerciale, ma una vera e propria celebrazione del gusto e della qualità, che promette di diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti del caffè e del frozen yogurt. Non mancheranno momenti di intrattenimento e assaggi gratuiti per tutti coloro che vorranno scoprire la novità nel cuore di Napoli.

Se siete alla ricerca di un luogo dove poter gustare un caffè esclusivo o assaporare un frozen yogurt in una versione innovativa, La Yogurteria Art Caffè è il posto giusto per voi.