La classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo

Per il quinta volta in dieci anni, il Noma di Copenaghen si conferma in cima alla lista dei migliori ristoranti al mondo. La conferma arriva dalla classifica annuale redatta dalla William Reed Media con sede nel Regno Unito, che lo scorso anno non è stata pubblicata a causa della pandemia. Al secondo posto del ranking c’è spazio anche per un altro ristorante danese: il Geranium, seguito a ruota dallo spagnolo Asador Etxebarri.

I migliori ristoranti, i migliori del nostro Paese

Nella classifica ci sono anche quattro i ristoranti italiani, nessuno però rientra nella top ten. Per trovare il primo bisogna scorrere la classifica fino al 15esimo posto dove si trova Lido 84 di Gardone Riviera, al diciottesimo spicca Piazza Duomo (Alba), al ventiseiesimo posto Le Calandre (Rubano, Italy), al ventinovesimo Reale (Castel di Sangro).

Va meglio alla Spagna che, con sei insegne in classifica (la metà nei Paesi Baschi), si conferma il paese con maggior numero di ristoranti in classifica.

1. Noma (Copenhagen, Denmark)

2. Geranium (Copenhagen, Denmark)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, Spain)

4. Central (Lima, Peru)

5. Disfrutar (Barcelona, Spain)

6. Frantzen (Stockholm, Sweden)

7. Maido (Lima, Peru)

8. Odette (Singapore)

9. Pujol (Mexico City, Mexico)

10. The Chairman (Hong Kong, China)

11. Den (Tokyo, Japan)

12. Steirereck (Vienna, Austria)

13. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

14. Mugaritz (San Sebastian, Spain)

15. Lido 84 (Gardone Riviera, Italy)

16. Elkano (Getaria, Spain)

17. A Casa do Porco (Sao Paulo, Brazil)

18. Piazza Duomo (Alba, Italy)

19. Narisawa (Tokyo, Japan)

20. Diverxo (Madrid, Spain)

21. Hisa Franko (Kobarid, Slovenia)

22. Cosme (New York City, USA)

23. Arpege (Paris, France)

24. Septime (Paris, France)

25. White Rabbit (Moscow, Russia)

26. Le Calandre (Rubano, Italy)

27. Quintonil (Mexico City, Mexico)

28. Benu (San Francisco, USA)

29. Reale (Castel di Sangro, Italy)

30. Twins Garden (Moscow, Russia)

31. Restaurant Tim Raue (Berlin, Germany)

32. The Clove Club (London, UK)

33. Lyle’s (London, UK)

34. Burnt Ends (Singapore)

35. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)

36. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Belgium)

37. SingleThread (Healdsburg, California, USA)

38. Borago (Santiago, Chile)

39. Florilege (Tokyo, Japan)

40. Suhring (Bangkok, Thailand)

41. Alleno Paris au Pavillion Ledoyen (Paris, France)

42. Belcanto (Lisbon, Portugal)

43. Atomix (New York City, USA)

44. Le Bernardin (New York City, USA)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Germany)

46. Leo (Bogotá, Colombia)

47. Maaemo (Oslo, Norway)

48. Atelier Crenn (San Francisco, USA)

49. Azurmendi (Larrabetzu, Spain)

50. Wolfgat (Paternoster, South Africa)