La Christmas Gift Guide per lui e per lei di LuisaViaRoma

Con la stagione invernale alle porte ed il freddo che comincia a farsi sentire, ecco che ci immergiamo nell’atmosfera natalizia, in cui i regali fanno da protagonisti. Che si tratti dei propri cari o degli amici di una vita, nell’aria si respira entusiasmo nel cercare di realizzare i loro sogni. Lasciatevi sedurre dalla selezione di regali accuratamente pensati da LUISAVIAROMA per trasformare ogni momento in uno splendido ricordo.

Regali da sogno per lei

Tra iconiche borse e scarpe dal design esclusivo, la ricerca del regalo perfetto per lei inizia qui!

Per queste feste, scegliete di regalare un paio di scarpe con il tacco, ideali per conferire un tocco glamour agli outfit natalizi, come per affrontare con grinta le occasioni più svariate. Che si tratti di un abito da sera o di un completo casual, un paio di scarpe con il tacco è il pezzo vincente con cui completare ogni look.

Per chi desidera far trovare sotto l’albero un regalo caldo e accogliente, è possibile invece esplorare la raffinata selezione di LUISAVIAROMA di capi in cashmere, spaziando da cappotti dal taglio classico ad alternative sostenibili dei migliori brand.

Sempre apprezzate, le iconic bags rappresentano le compagne di viaggio per eccellenza per le donne di tutte le età, nonché un regalo da sogno che in cui si incontrano glamour e stile.

Nell’universo delle idee regalo natalizie, i gioielli rappresentano non solo un accessorio di classe, ma anche un vero e proprio linguaggio espressivo. Non importa se si tratti di un regalo per la mamma, per un’amica o la partner, collane, anelli e bracciali sono sempre la risposta ideale per celebrare le feste in modo speciale.

Scopri qui la selezione di regali natalizi per Lei a cura di LUISAVIAROMA.

Doni Indimenticabili per Lui

Esplora qui le esclusive idee regalo da uomo, dove pezzi dallo stile unico si trasformano in sorprendenti doni.

I portafogli di design, quintessenza dei regali di lusso per il Natale, rimangono il regalo ideale per uomini di tutte le età, incarnando eleganza e raffinatezza. Non solo utili, questi regali sono anche una dichiarazione di stile, oltre che il regalo perfetto.

Quando si parla di regali da uomo di lusso, pochi accessori sono così versatili ed intramontabili come una cintura di ottima qualità, compagna per eccellenza di ogni look maschile.

Per gli appassionati di calzature, un paio di loafers, con il loro design ispirato al mocassino, è il regalo perfetto per uno stile sofisticato e senza tempo, che trascende i limiti delle mode stagionali.

Gli accessori tech sono diventati un’opzione estremamente richiesta, tanto da divenire uno dei doni più graditi, specialmente quando si è indecisi su cosa regalare.

Scopri qui la selezione di regali natalizi per Lui a cura di LUISAVIAROMA.