Keila Guilarte a MIA Photo Fair 2025: la purezza dello spirito in un’immagine

Dal 20 al 23 marzo 2025, il Superstudio Più di Milano ospiterà la XIV edizione di MIA Photo Fair, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla fotografia contemporanea. Tra gli artisti presenti spicca Keila Guilarte, con il suo progetto “Free Soul”, un inno alla libertà e alla bellezza dell’essere umano.

All’interno dello spazio espositivo curato da Tallulah Studio Art, Guilarte presenta la sua opera “PURITY”, un’immagine che racchiude l’essenza della sua ricerca artistica: la celebrazione dell’individualità e dell’autenticità. “Free Soul” è un viaggio visivo che cattura l’anima dei soggetti ritratti, esplorando la loro spontaneità, la loro forza interiore e la loro capacità di vivere il presente con intensità.

Un’immagine che racconta la libertà

“PURITY” rappresenta un momento sospeso nel tempo, un istante in cui la purezza e l’energia vitale emergono con forza. La fotografia di Keila Guilarte si distingue per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la luce, il movimento e la naturalezza dei soggetti. L’artista cubana invita lo spettatore a riscoprire la bellezza della semplicità, a lasciarsi trasportare dall’autenticità dell’essere, senza filtri o sovrastrutture.

Il progetto “Free Soul” si inserisce nel più ampio dialogo visivo di The Stories They Tell, un’esposizione che unisce i lavori di Maurizio Forcella, Dina Goldstein, Elmer De Haas e Keila Guilarte. Le opere in mostra indagano l’essenza dell’umanità attraverso linguaggi e sensibilità differenti, offrendo nuove prospettive sull’identità, la memoria e la connessione tra gli individui.

Keila Guilarte e la forza della spontaneità

La fotografia di Keila Guilarte non è una semplice rappresentazione della realtà, ma una celebrazione della vita vissuta con pienezza. Il suo obiettivo cattura attimi in cui i soggetti si abbandonano completamente alle proprie emozioni, liberi di esprimersi senza costrizioni. “PURITY” è un esempio perfetto di questa visione artistica: un ritratto che non si limita a mostrare un volto o un corpo, ma che restituisce un senso di intimità e di connessione con l’essenza più profonda dell’essere umano.

La capacità di Guilarte di raccontare storie attraverso la fotografia si traduce in immagini che vanno oltre la mera estetica. Ogni scatto è un invito a riscoprire la magia che si cela nei gesti più semplici, nei dettagli quotidiani, nell’imprevedibilità dell’esistenza. “Free Soul” è, in questo senso, un manifesto di libertà, un omaggio alla bellezza autentica che risiede in ogni individuo.

MIA Photo Fair 2025: un appuntamento da non perdere

L’edizione 2025 di MIA Photo Fair si conferma come un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fotografia contemporanea. Tallulah Studio Art, con la sua selezione di artisti, offre un’esperienza immersiva capace di stimolare la riflessione e il dialogo.

Lo stand D 025 sarà il punto di riferimento per scoprire da vicino il lavoro di Keila Guilarte e lasciarsi ispirare dalla potenza evocativa di “PURITY”. Un’immagine che non è solo una fotografia, ma una finestra aperta sulla libertà dell’anima.

📍 Dove: Superstudio Più, via Tortona 27, 20144 Milano

📅 Quando: dal 20 al 23 marzo 2025

⏰ Orari: tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00

🎟️ Ingresso: accessibile su invito per la preview stampa il 19 marzo dalle 17:00 alle 22:00, aperto al pubblico dal 20 marzo

Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.miafairbnpparibas.it/