I trend più interessanti dell’Autunno-Inverno 2023 di LuisaViaRoma

Le tendenze vanno e vengono, ma alcuni look possiedono un fascino senza tempo in grado di sfidare le mode passeggere. Dalle tonalità della terra, passando per le palette vibranti degli anni ’80 e fino ai look high-performance dello sportswear di lusso, LuisaViaRoma ha selezionato le tendenze più interessanti per l’Autunno-Inverno 2023.

La seduzione delle nuances della terra

Questa stagione ha segnato la rinascita dei colori della terra, una palette che affonda le sue radici nel mondo naturale e che viene esaltata per il suo fascino versatile ma al contempo sofisticato. Con una gamma di tonalità calde, il trend delle sfumature della terra ha catturato il cuore di designer e appassionati di moda. Che si tratti di un paio di pantaloni cargo, di un bomber trendy o di un cappello dalle sfumature verdeggianti, queste sfumature consentono di creare look contemporanei ed eleganti.

Audace, vibrante, neon

Colori neon e tonalità audaci si impongono con forza nelle collezioni uomo per l’autunno-inverno ’23, offrendo una ricca gamma di possibilità. Dal blu elettrico al verde brillante, i designer hanno accolto con entusiasmo i colori più frizzanti. Le tonalità neon sono tornate prepotentemente e questa volta non si limitano all’abbigliamento casual, ma si fanno strada anche nei capi sartoriali, abbigliamento sportswear, negli accessori, borse e persino nelle calzature.

Eleganza sportswear per un tempo libero extra-lusso

Il trend dell’abbigliamento maschile athleisure di lusso prosegue la sua corsa, combinando perfettamente funzionalità atletica ed eleganza casual e creando capi per il tempo libero che trascendono i canoni tradizionali. Brand e designer fanno confluire nelle loro collezioni capi athleisure, collaborando con brand sportivi in grado di soddisfare le esigenze più varie. Le passerelle dell’Autunno-Inverno ’23 hanno presentato un’evoluzione sofisticata dell’abbigliamento athleisure da uomo, sperimentando capi in maglia morbida, seta, nylon, cotone e tessuti tecnici che uniscono comfort e performance.

Il ritorno stravagante degli anni ‘70

Non c’è periodo più iconico per la rivoluzione della moda maschile degli anni ’70, tempo di grande apertura sociale ed esplorazione culturale. Questo audace spirito avventuroso si impone oggi nelle collezioni maschili: stampe audaci e capi in maglia con fantasie, pantaloni flared, occhiali da sole e cappotti sportivi dai tagli decisi, così come giacche tuxedo, tornano in passerella con una ricercatezza curata ed elegante, in perfetto equilibrio tra modernità e nostalgia del passato.

Scoprite la selezione di LuisaViaRoma per l’Autunno-Inverno 2023 a questo indirizzo.