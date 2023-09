Guest in Residence di Gigi Hadid presenta una Capsule Collection esclusiva per LuisaViaRoma

LuisaViaRoma, uno dei principali fashion e-tailer di lusso al mondo, ha annunciato il lancio di un’esclusiva capsule collection in edizione limitata in collaborazione con Guest in Residence, il brand di maglieria in cashmere fondato a New York dalla supermodella Gigi Hadid.

La capsule collection di Guest in Residence, in arrivo a pochi giorni dall’inizio della Milano Fashion Week, propone una serie di capi e tonalità in edizione limitata che saranno presentati presso lo store di LuisaViaRoma, nel cuore della città di Firenze, attraverso due installazioni – la prima a settembre e la seconda a novembre – oltre che diverse attivazioni sia online che offline.

Spiritose e familiari, le vignette sono le protagoniste di questa capsule esclusiva, attraverso la quale Guest in Residence conferisce un alone di reminiscenza a capi che incarnano comfort e semplicità nel vestire. Cardigan a costine finissime con maniche fluide a campana, top monospalla in jersey, gonne leggere e una fascia in 100% cachemire abbracciano la fluidità nell’indossare pezzi comodi e senza tempo.

Il lancio di questa esclusiva collezione sarà celebrato con un evento privato a Milano: una cena ristretta durante la quale Gigi Hadid accoglierà i suoi amici, nella storica location del Baretto al Baglioni. La supermodella, nell’annunciare questa esclusiva collaborazione, ha dichiarato: “Sono felicissima di lanciare la mia nuova collezione Guest in Residence e l’esclusiva capsule in collaborazione con LuisaViaRoma. La Fashion Week di Milano è l’occasione perfetta per celebrare questa collaborazione circondata da persone che per me sono continua fonte d’ispirazione”.

La capsule in edizione limitata e la nuova collezione Fall 2023 di Guest in Residence saranno disponibili da LuisaViaRoma, online e in store, a partire dal 22 settembre 2023.