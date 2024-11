Gestire le emozioni: motorsport e finanza a confronto

Il mondo della finanza e quello del motorsport possono sembrare due universi lontani, ma in realtà condividono numerosi tratti: la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni rapide e calcolate, e l’uso di tecnologie avanzate per ottenere risultati di alto livello. Questi due mondi, così affascinanti e complessi, si incontreranno in occasione dell’evento “Gestire le Emozioni”, che si terrà venerdì 29 novembre 2024, presso l’Università Cattolica di Piacenza, dalle 17:00 alle 20:15. Un’opportunità unica per approfondire le connessioni tra finanza e sport, supportata dal contributo di Wall Street Italia in qualità di media partner.

L’incontro sarà guidato da due figure di spicco: Vera Spadini, giornalista di Sky Sport, e Nicolò Bulega, vice campione del mondo Superbike 2024 e campione del mondo Supersport 2023. Questi esperti racconteranno come le emozioni influenzano profondamente entrambi i settori e forniranno preziosi consigli su come gestire lo stress e mantenere la lucidità mentale nei momenti di maggiore pressione.

Quando finanza e motorsport si incontrano

Il trading sui mercati finanziari è una professione ad alta intensità, in cui non solo le competenze tecniche fanno la differenza, ma anche la capacità di gestire le proprie emozioni. Analogamente, nel motorsport i piloti sono costantemente messi alla prova non solo dalle sfide tecniche della gara, ma anche dall’elevata pressione emotiva che deriva dalla competizione ad alti livelli. L’evento offrirà un’interessante esplorazione di come i principi della finanza e quelli del motorsport si sovrappongano, mettendo in risalto il ruolo cruciale delle emozioni e della resilienza psicologica.

Il programma dell’evento

L’appuntamento inizierà con la registrazione alle ore 17:00, seguita dai saluti istituzionali alle 17:30. La prima parte sarà aperta dall’intervento di Enrico Malverti, che esplorerà il tema dell’“Intelligenza artificiale contro Intelligenza umana”, un parallelismo tra il mondo della MotoGP e la finanza. L’intervento di Malverti offrirà uno spunto di riflessione sulle differenze e similitudini tra il processo decisionale umano e quello delle macchine, sottolineando il valore aggiunto che solo l’uomo può apportare nella gestione delle emozioni.

Alle 18:10, Samuel Elabed parlerà della “Gestione del capitale psicologico nel trading automatico”, mostrando come gli aspetti psicologici siano essenziali anche in sistemi automatizzati di trading. La gestione dello stress, infatti, non riguarda solo le operazioni finanziarie eseguite manualmente, ma ha un impatto anche sull’efficacia delle strategie di trading automatico.

Alle 18:30 Vera Spadini e Nicolò Bulega discuteranno di come la mindfulness, una pratica mentale volta a sviluppare la consapevolezza del momento presente, sia un pilastro per chi gareggia in sport ad alto rischio. Bulega condividerà la sua esperienza su come la concentrazione e la gestione dello stress siano fattori chiave per mantenere le prestazioni al massimo livello. Con la guida di Vera Spadini, verranno approfondite le tecniche che un campione utilizza per mantenere il focus e gestire la pressione nelle competizioni più difficili.

A seguire, alle 19:20, Luca Bagato offrirà una panoramica del quadro macroeconomico e geopolitico post Election Day, un’analisi che aiuterà i partecipanti a comprendere meglio il contesto globale in cui si muovono i mercati finanziari. L’intervento di Bagato fornirà strumenti utili per navigare nei complessi scenari economici e politici, evidenziando i potenziali rischi e opportunità che si presentano agli investitori.

L’evento si concluderà con una sessione di domande e risposte, seguita da un buffet, offrendo così ai partecipanti l’occasione di confrontarsi e fare networking.

Come partecipare

Per chi non potrà essere presente, l’evento sarà trasmesso anche in streaming. Registrandosi tramite il link indicato, sarà possibile ricevere il collegamento per seguire l’intero programma online: https://mailchi.mp/ematrend/evento-cattolica