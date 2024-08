Forum Retail 2024, il 30 ottobre la nuova edizione

Il Forum Retail 2024, giunto alla sua 24ª edizione, si conferma come il più grande hub di networking tecnologico per il mondo retail, con un focus su temi cruciali come l’innovazione, la sostenibilità e il potenziamento del Made in Italy a livello internazionale. Organizzato da iKN Italy, l’evento si terrà il 30 ottobre presso l’Allianz MiCo di Milano e riunirà oltre 2.000 operatori del settore, offrendo una piattaforma unica per discutere le tendenze future del mercato.

Agenda e Temi Chiave

L’agenda dell’evento è ricca di interventi e analisi che esplorano i cambiamenti e le opportunità del settore. Tra i protagonisti, BVA Doxa, KPMG, Retail Institute e Ipsos presenteranno ricerche esclusive che forniranno una panoramica completa del comportamento dei consumatori, con un particolare focus sulla Generazione Z e sulle nuove dinamiche di acquisto.

Il tema del Made in Italy sarà al centro dell’attenzione, con un panel guidato da Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, che discuterà delle strategie per l’internazionalizzazione dei prodotti italiani. Il dibattito vedrà la partecipazione di Teo Musso, fondatore di Baladin, Francesco Vena, AD di Lucano 1894, e Chiara Brandi, Marketing Manager di Le Bontà, i quali condivideranno esperienze e strategie di successo.

Innovazione e Sostenibilità: Il Futuro del Retail

Tra i temi emergenti, l’intelligenza artificiale (IA) e la sostenibilità giocheranno un ruolo centrale. KPMG esplorerà le nuove tecnologie destinate a trasformare il retail entro il 2025, con particolare attenzione all’integrazione tra canali online e offline attraverso l’uso dell’IA. Retail Institute e Ipsos, invece, si concentreranno sulle aspettative della Generazione Z in merito a sostenibilità e inclusione, delineando i valori che guidano questa fascia di consumatori.

Il cambiamento climatico sarà un altro tema caldo, con una particolare attenzione alla Circular Economy nel settore moda. Stefano Leoni, General Manager di Ralph Lauren, chiuderà la sessione plenaria con un intervento dedicato alla leadership e alla sostenibilità nel settore del fashion e luxury.

Ospiti Internazionali e Best Practice

L’edizione 2024 del Forum Retail vedrà anche la partecipazione di relatori internazionali di spicco, tra cui Lucia Marcuzzo, Managing Director Europe di Levi Strauss & Co., e Hubert Weber, Indipendent Director del Migros Group. Questi esperti si confronteranno su come investire in tecnologia, sostenibilità e marketing, oltre a discutere il futuro del Travel Retail come canale chiave per il luxury.

Premi e Riconoscimenti: I Retail Awards 2024

Il Forum Retail non sarà solo un momento di confronto, ma anche un’occasione per celebrare l’eccellenza nel settore. Anche quest’anno, infatti, saranno assegnati i Retail Award, premi che riconoscono le aziende più innovative e strategiche. Le candidature, aperte fino al 30 settembre, coprono diverse categorie, tra cui la migliore campagna di marketing per la Gen Z e il miglior progetto di sostenibilità ESG.

Il Forum Retail 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli operatori del settore, offrendo una visione a 360 gradi sul futuro del retail. Grazie alla partecipazione di esperti nazionali e internazionali, l’evento fornirà strumenti e idee per affrontare le sfide del mercato, puntando su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del Made in Italy. Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi a scoprire le nuove frontiere del retail.

Visita il sito e iscriviti ora: https://ikn.it/prodotto/forum-retail/?event