Il 2 ottobre 2024, Milano ospiterà la 17ma edizione dei Forum Banca, l’evento annuale di riferimento per la comunità bancaria italiana, organizzato da IKN Italy. Quest’anno, il forum si focalizzerà su temi cruciali come ESG, AML, GenAI e la sicurezza bancaria 24/7, sottolineando l’importanza di un sistema bancario inclusivo e sicuro.

In occasione dell’evento, si svolgerà la prima edizione del Banking Award, un momento celebrativo dei successi e punto di riferimento per l’eccellenza del settore bancario:

Temi Principali e Relatori

L’evento si aprirà con un dibattito sulle trasformazioni del settore bancario, con la partecipazione di Alessandra Perrazzelli, Vice Direttore Generale di Banca d’Italia, e Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea. Un focus particolare sarà dato all’introduzione dell’Intelligenza Artificiale Generativa e alle sue implicazioni etiche e operative, con interventi di Bper Banca, Unicredit e Studio Globant.

Innovazione e Intelligenza Artificiale

Un’attenzione speciale sarà rivolta all’uso dell’AI per migliorare l’esperienza cliente attraverso l’iper-personalizzazione e l’uso di assistenti virtuali. Gruppo BCC Iccrea, Bper Banca e Banca Widiba discuteranno di come l’AI predittiva può ottimizzare le azioni commerciali e la gestione dei contatti.

Sicurezza e Sostenibilità

La protezione dei dati e la riduzione delle vulnerabilità saranno al centro del dibattito, con contributi di Credem, Rothschild & Co Bank AG, Banca Mediolanum e CAST. Si esploreranno le migliori pratiche per il reporting sui rischi software e le implicazioni dell’Instant Payment Regulation.

Green Finance & Inclusion

La finanza verde e l’inclusione saranno trattate in un dibattito che coinvolgerà Banca Popolare di Sondrio, Credit Agricole, Bper Banca, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella e Banca Widiba, insieme all’European Banking Authority. Si discuterà di sostenibilità dei software e dei modelli di raccolta dati ESG.

Forum Banca 2024 ospiterà anche il punto di vista internazionale, grazie alle testimonianze di Gustavo Vinacua, CEO & Co-Founder di Net Positive Labs, e Matteo Rizzi, Co-Founder FTS Group.

Prima Edizione dei Banking Award

Una novità di questa edizione è la prima edizione dei Banking Award, che celebra l’eccellenza e l’innovazione nel settore bancario. Le categorie del premio includono Miglior Progetto Digital CX, Miglior Progetto Innovativo, Miglior Progetto ESG, Miglior Progetto HR e Miglior Fintech. Le candidature sono aperte fino al 2 settembre.

Fintech Smart Village e Excellence Area

L’evento ospiterà anche il Fintech Smart Village, un’area dedicata all’innovazione fintech, e l’Excellence Area, uno spazio espositivo per le tecnologie all’avanguardia nel settore bancario.

Per maggiori informazioni sul programma, visita: https://ikn.it/forum-banca/