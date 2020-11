Elite World Group lancia la prima collezione di abbigliamento

Da Elite World Group 30 modelli d’ispirazione streetwear per uomo e donna, tra t-shirt, felpe e top con stampe iconiche

Direttamente dalle passerelle più esclusive, da oggi tutti potranno interpretare lo stile delle più famose modelle e modelli internazionali che hanno ispirato e indossato i capi della collezione Elite Model Look.

Sono circa 30 i capi d’ispirazione streetwear per uomo e donna, realizzati con materiali di alta qualità. La collezione include t-shirt, felpe con cappuccio, joggers e top con le stampe e i loghi iconici delle agenzie del gruppo – Elite, Women, The Society – e del più famoso contest di talent scouting internazionale, Elite Model Look.

L’intera collezione è disponibile online sul sito di Elite Model World e sull’account Instagram ufficiale di @elitemodelworld.