Ecco quanto costa visitare quest’isola per 20 minuti

Visitare un’isola minuscola e disabitata in Scozia è il nuovo trend in fatto di viaggi che sta prendendo piede ultimamente. Lo riporta il Daily Mail secondo cui a inizio maggio del prossimo anno diciotto turisti e circa sette membri dell’equipaggio si imbarcheranno su una nave diventando il primo gruppo turistico pubblico a visitare Rockall, un residuo vulcanico a 260 miglia ad ovest delle Ebridi esterne della Scozia, un gruppo di isole che comprendono quelle al largo della costa occidentale della Scozia, separate dalla Scozia e dalle Ebridi Interne da uno stretto molto burrascoso dal nome The Minch e Little Minch.

Per organizzare il viaggio, la Kraken Travel ha collaborato con un’altra agenzia di viaggi, la Lupine Travel, una compagnia turistica che porta i viaggiatori in luoghi da visitare difficili e remoti, tra cui Corea del Nord, Chernobyl e Iran. Dopo una settimana dall’annuncio del viaggio del costo di 1595 sterline, è andato sold-ou. “Ci aspettavamo che fosse popolare ma non così come è stato”, ha detto il direttore del tour James Finnerty. La particolarità di questo viaggio per pochi è che l’isola è visitabile solo per una ventina di minuti e il viaggio costa migliaia di dollari.

“È un posto piuttosto sterile e non ci si può muovere troppo”, ha detto Nick Hancock, avventuriero scozzese che nel 2014, dopo aver trascorso 43 giorni su Rockall, sarà a capo della spedizione. “Il problema principale è non poter camminare tanto e, se non c’è stata una tempesta, di solito c’è molto guano degli uccelli, il che rende il posto scivoloso e molto puzzolente. Poi, con il mare e i venti, può essere piuttosto desolato e freddo”.

Sul sito web della Kraken Travel si avverte che non sarà alcun rimborso se la spedizione fallisce. I viaggiatori dovranno indossare mute, stivali e dispositivi di galleggiamento prima di salire su Rockall e una volta atterrati, potranno trascorrere dai 15 ai 20 minuti sull’isolotto. Il viaggio partirà da Oban il 2 maggio 2020, con una fermata a San Kilda. Anche se il viaggio dura sette giorni, il tempo effettivo potrebbe cambiare a seconda delle condizioni meteorologiche. Il viaggio è esaurito, ma la Lupine Travel ne sta pianificando un secondo al costo di 1.745 sterline (circa 2.211 dollari) nei mesi di maggio e giugno 2022.