Doppio Malto espande la sua presenza: Nuove aperture e crescita del fatturato nel 2024

Doppio Malto, birrificio e catena di ristorazione italiana, continua la sua espansione nel settore food & beverage, chiudendo il 2024 con un fatturato di oltre 80 milioni di euro, registrando una crescita del +15% rispetto al 2023. Il brand conferma il suo percorso di sviluppo con 10 nuove aperture programmate nel 2025, tra Italia e Francia, e un forte incremento della produzione destinata al mercato della grande distribuzione.

Nuove Aperture: Doppio Malto arriva a Venezia Aeroporto e in Toscana

Doppio Malto rafforza la propria presenza sul territorio italiano con nuove aperture dirette e in franchising. Il 24 marzo inaugura il locale all’Aeroporto di Venezia, in collaborazione con Lagardère Travel Retail Italia, consolidando la propria presenza nel segmento travel dopo il successo del punto vendita di Fiumicino. Il nuovo spazio conta 80 posti a sedere interni e 50 all’esterno, mantenendo l’inconfondibile format del brand, che combina birra artigianale, qualità gastronomica e ambienti conviviali.

Nei prossimi 12 mesi, il marchio aprirà nuovi locali in città strategiche come Monza, Pavia, Rende, Pescara, Alessandria, Brennero Outlet e Cagliari. Un’ulteriore espansione è prevista in Toscana, con l’apertura a Lucca, nei locali precedentemente occupati da Löwengrube.

Espansione Internazionale: Cinque Nuove Aperture in Francia

Parallelamente, Doppio Malto continua a crescere anche in Francia, dove inaugurerà cinque nuovi punti vendita tra Nizza, Marsiglia, Montpellier, Tolosa e Laval. L’espansione avverrà sia con locali a gestione diretta che in franchising.

Il Modello di Crescita: Verso 100 locali nei prossimi tre anni

Uno dei pilastri della strategia di Doppio Malto è l’espansione in franchising, con l’obiettivo di raggiungere 100 locali entro tre anni. Il format esperienziale e flessibile, caratterizzato da spazi ludici e ambienti pensati per la convivialità, continua ad attrarre nuovi imprenditori e investitori.

© Ufficio Stampa DM

“Le nuove collaborazioni in Italia e all’estero confermano la forza del nostro brand,” afferma Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto. “Il nostro modello di business si adatta a diverse esigenze e offre un importante sostegno per chi vuole aprire un locale o riconvertire la propria attività, garantendo qualità e soddisfazione per il consumatore.”

Conclusione

Con un 2024 chiuso in forte crescita, Doppio Malto si prepara a un 2025 all’insegna dell’espansione, rafforzando il proprio network in Italia e Francia. Grazie a un modello di business vincente, il brand continua a imporsi come protagonista nel settore food & beverage, combinando qualità, innovazione e spirito di convivialità.