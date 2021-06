Cecilia Rodríguez, la nuova ambassador italiana di Daniel Wellington

Per il lancio italiano della nuova collezione QUADRO, il brand di orologi svedese sceglie la celebre modella e influencer Cecilia Rodríguez che si racconta così a Wall Street Italia

A cura di Francesca Gastaldi

Daniel Wellington, brand svedese di orologi che ha fatto del lusso accessibile e dello stile elegante ed essenziale la sua filosofia, ha da poco lanciato QUADRO, una nuova collezione di orologi femminili caratterizzati, per la prima volta, da un quadrante di forma rettangolare.

Volto delle nuove campagne sono sei icone di stile provenienti da altrettanti paesi del mondo: tra loro Cecilia Rodríguez, scelta come brand ambassador italiana.

Cecilia Rodríguez, ambassador di Daniel Wellington

Per la nuova collezione di orologi QUADRO, Daniel Wellington ha puntato su 6 icone di stile internazionali: che effetto le ha fatto essere scelta come volto della nuova campagna italiana?

“È stata una grandissima emozione. Collaboravo da molto tempo con Daniel Wellington e diventare ambassador di un brand così conosciuto e rappresentare l’Italia, nonostante io sia argentina, è stata davvero una grande soddisfazione”.

Questa nuova collezione incarna un concetto di eleganza e femminilità senza tempo: come definirebbe il suo stile?

“Ho sempre tenuto molto all’eleganza, cerco di curare il mio look per risultare semplice ed elegante al tempo stesso. L’ideale di una femminilità classica e senza tempo mi rappresenta”.

Che rapporto ha con il tempo?

“Ci sono giornate in cui mi piacerebbe avere più tempo a disposizione ed altre in cui invece mi basta quello che ho. Penso di avere oggi un rapporto positivo con il tempo che passa: non mi spaventa invecchiare. Crescendo sono diventata più consapevole e quindi cerco di sfruttare al meglio i momenti a disposizione. Visto che fermare il tempo non è possibile, penso sia importante impiegarlo per fare quello che ci piace e che ci rende felici, per non avere rimpianti”.

La nuova collezione di orologi QUADRO di Daniel Wellington

Modella e imprenditrice, è anche seguitissima su Instagram: cosa rappresentano i social per lei?

“Lavoro con i social e apprezzo molto l’opportunità che offrono dal punto di vista professionale, tuttavia mi accorgo che spesso si rischia di sentirsi sotto controllo. Con i miei fan ho un rapporto bellissimo: come tutte le cose credo che il segreto, anche per i social, sia saperli gestire in modo opportuno, stando lontano dagli eccessi”.

Questo è un momento importante per la sua carriera: cosa si augura per il futuro?

“Mi reputo una donna fortunata, ma sono stata anche molto paziente: ho saputo aspettare e, pian piano, tutto quello che desideravo, ha cominciato ad avverarsi. Se guardo al futuro, più che alla mia carriera, penso alla vita privata: ho lavorato e sto lavorando tanto, mi piacerebbe un domani potermi fermare per costruire la famiglia che sogno, con un marito e dei figli”.