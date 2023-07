Carla Bruni, la nuova musa di Messika

Per la sua nuova collezione di Alta Gioielleria, Valérie Messika sceglie un volto d’eccezione: quello della cantante e modella italiana (ed ex First Lady di Francia)

Carla Bruni non smette di stupire: la cantante e modella italiana (ed ex First Lady di Francia) è la nuova musa di Valérie Messika ed appare, con tutta la sua femminilità e presenza sensuale, nella campagna della collezione di Alta Gioielleria Midnight Sun di Messika, ispirata alla rivoluzionaria vita notturna delle grandi città negli anni ’70.

Da New York a Parigi, è stata proprio la night life di quegli anni a reinventare i canoni estetici, a mettere in discussione lo stile, a rivoluzionare i generi con un pizzico di brio e seduzione: dal mitico Studio 54 al Mudd Club, fino a The Palace e Chez Régine. Midnight Sun simboleggia l’inizio di una nuova era, come l’alba dopo la notte di festa, in una collezione di set caratterizzati da un gioco di luci e contrasti e pietre dirompenti dalle forme importanti.

Carla Bruni, musa della collezione Midnight Sun di Messika

In ogni creazione vi è racchiusa l’anima delle figure più emblematiche dell’epoca: da Liza Minnelli a Diana Ross, da Andy Warhol a Grace Jones passando per Freddie Mercury. “Con la collezione Midnight Sun, Messika mostra l’affascinante storia di queste feste senza precedenti. Gli hot-spot degli anni ’70 sono stati il punto culminante di tutto il lusso e le stravaganze. Spazi lontani dalle convenzioni, il cui spirito ipnotico continua ad essere fonte di ispirazione e desiderio. Chi meglio della magnetica Carla Bruni poteva esprimere questo tema rock e audace?”, racconta Valérie Messika, fondatrice e direttrice artistica di Maison Messika.

Carla Bruni, musa della collezione Midnight Sun di Messika

Ultimate Party è il primo dei cinque set della collezione di Alta Gioielleria che la Maison ha presentato a Parigi nel mese di luglio. Per questo set, Valérie Messika si è ispirata a Liza Minnelli e Diana Ross: sulla collana-choker un diamante giallo taglio goccia da 20,04 carati e un diamante taglio cuscino da 9,07 carati richiamano le voci cristalline delle due icone. Il plastron in oro dall’effetto specchiato esalta la luce di questi due diamanti. Accompagnata da un bracciale e un anello, questa collana porta con sé tutta la vitalità della collezione.

Glitter Fever: questo set è una celebrazione della brillantezza dei diamanti. La preziosissima collana è composta da 15 diamanti gialli taglio cuscino da 2 a 15 carati. Una parure caratterizzata da un gioco di contrasti e contorni geometrici.

Fiery: questo set è simbolo di energia e forza, dedicato a tutti coloro che vivono la vita con grande passione. I diamanti taglio goccia sembrano fiamme d’oro e di diamanti che si adattano sensualmente ed armoniosamente alle linee del corpo.

Messika Dancing Moon: il simbolo della notte, la Luna, è la protagonista di questo set, dove preziosi diamanti avvolgono il collo quasi fossero una seconda pelle. In queste creazioni – incluso un gioiello da labbro, un orecchino e un anello dalle forme dirompenti – preziosi diamanti bianchi danno l’illusione di essere stati posati direttamente sulla pelle.

Joey Cœur: i diamanti a forma di cuore sono l’incarnazione dell’amore che abbiamo per la vita, per la gioia, per le feste in tutto il loro splendore. Questo set non sarebbe completo senza il suo anello capolavoro, un Toi & Moi composto da un diamante giallo da 16,18 carati e un diamante a forma di cuore da 7,06 carati.