Cannes 2023, ecco i look più belli delle star sul red carpet

Da Naomi Campbell a Gigi Hadid, la Croisette di questa 76esima edizione del Festival di Cannes è stata un trionfo di bagliori, tonalità accese e abiti a sirena

A cura di Elisa Copeta

È calato il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Cannes: dopo 12 giorni di proiezioni e i red carpet con ospiti internazionali, la giuria della manifestazione cinematografica francese ha assegnato i premi previsti: Anatomie d’une chaute di Justine Triet ha conquistato il Festival di Cannes e si è aggiudicato la Palma d’Oro. Il premio Grand Prix, il secondo più importante riconoscimento del kermesse, è andato invece al film The zone of interest di Jonathan Glazer.

Il cinema non è stato tuttavia l’unico protagonista. Come ogni grande evento che si rispetti, anche sul red carpet di quest’ultima edizione del Festival hanno preso vita – come nella più bella delle favole – creazioni couture. Da Naomi Campbell a Gigi Hadid, la Croisette di quest’anno è stata un trionfo di bagliori e trasparenze, tonalità accese e abiti a sirena. Wall Street Italia ripropone per voi alcuni dei look più belli e iconici di Cannes 2023, tra abiti dalle silhouette principesche e creazioni d’alta moda.

Naomi Campbell in abito Celine partecipa alla proiezione di “Jeanne du Barry” alla cerimonia di apertura tappeto rosso alla 76esima edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals il 16 maggio 2023. (Foto di Neilson Barnard/Getty Images)

Catherine Zeta-Jones in abito Elie Saab Couture partecipa alla proiezione di “Jeanne du Barry” alla cerimonia di apertura tappeto rosso alla 76esima edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals il 16 maggio 2023. (Foto di Neilson Barnard/Getty Images)

L’attrice australiana Cate Blanchett arriva sul red carpet in abito Louis Vuitton per assistere alla proiezione del film “Killers of the Flower Moon” durante la 76esima edizione del Festival di Cannes a Cannes, nel sud della Francia, il 20 maggio 2023. (Foto di Valery HACHE / AFP) (Foto di VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Alessandra Ambrosio in abito Elie Saab partecipa alla proiezione di “Jeanne du Barry” alla cerimonia di apertura tappeto rosso alla 76esima edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals il 16 maggio 2023. (Foto di Neilson Barnard/Getty Images)

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese e Robert De Niro sul red carpet per la proiezione del film “Killers of the Flower Moon” durante la 76esima edizione del Festival di Cannes a Cannes, nel sud della Francia, il 20 maggio 2023. (Foto di Samir Hussein/WireImage)

Natalie Portman in abito Christian Dior sul red carpet per la proiezione del film “The Zone Of Interest” durante la 76a edizione del Festival di Cannes a Cannes, nel sud della Francia, il 19 maggio 2023. (Foto di CHRISTOPHE SIMON / AFP ) (Foto di CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images)

Sara Sampaio in Zuhair Murad Couture sul red carpet per la proiezione del film “Monster” durante la 76esima edizione del Festival di Cannes a Cannes, nel sud della Francia, il 17 maggio 2023. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

Gigi Hadid in abito Zac Posen sul red carpet di “Firebrand (Le Jeu De La Reine)” durante la 76esima edizione del Festival di Cannes a Cannes, nel sud della Francia, il 21 maggio 2023. (Foto di Gisela Schober/Getty Images)

Calista Flockhart e Harrison Ford sul red carpet in occasione del film “Indiana Jones e il quadrante del destino” durante la 76esima edizione del Festival di Cannes a Cannes, nel sud della Francia, il 18 maggio 2023. (Foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Elle Fanning in abito Alexander McQueen partecipa alla proiezione di “Jeanne du Barry” alla cerimonia di apertura tappeto rosso alla 76esima edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals il 16 maggio 2023. (Foto di Neilson Barnard/Getty Images)