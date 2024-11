Calendario Pirelli 2025: la nudità come arte e provocazione

Il Calendario Pirelli 2025, intitolato “Refresh and Reveal”, non è solo una celebrazione della bellezza e della sensualità, ma un manifesto che ridefinisce il ruolo del corpo e della nudità nell’arte contemporanea. Sotto l’obiettivo di Ethan James Green, il corpo umano non è semplicemente esposto, ma diventa il mezzo attraverso cui raccontare emozioni, identità e cambiamenti culturali.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La nudità come linguaggio universale

Fin dagli albori della civiltà, il nudo ha rappresentato un tema cardine nell’arte, dalla scultura classica alla pittura rinascimentale. Con il Calendario Pirelli 2025, questa tradizione viene reinterpretata in chiave moderna. Il corpo è svelato e rivendicato, non come mero oggetto di desiderio, ma come simbolo di libertà e autenticità. La nudità non è mai fine a sé stessa: è un linguaggio che Ethan James Green usa per esplorare la vulnerabilità, il potere e il coraggio di mostrarsi senza filtri.

“Essere nudi è essere veri”, ha dichiarato Green. Nel calendario, questa verità si riflette negli scatti che catturano non solo la fisicità, ma anche le storie e le identità dei protagonisti, ciascuno portatore di un messaggio unico.

Location e protagonisti

Le fotografie sono state scattate tra maggio e giugno 2024 nell’incantevole cornice della Virginia Key Beach di Miami e in uno studio allestito ad hoc nella stessa zona. Il calendario si compone di 24 immagini che ritraggono 12 soggetti in doppia versione: una foto a colori e una in bianco e nero.

Il cast è straordinariamente eterogeneo, comprendendo attori, artisti, cantanti e modelli di diverse età e nazionalità. Tra i protagonisti spiccano nomi come l’attrice britannica Simone Ashley, il francese Vincent Cassel, l’italiana Elodie e la sudcoreana Hoyeon. A loro si aggiungono icone come Hunter Schafer, Padma Lakshmi e John Boyega. Non manca lo stesso Ethan James Green, che diventa il terzo fotografo nella storia di The Cal™ a includersi nel progetto, dopo Prince Gyasi nel 2024 e Bryan Adams nel 2022.

Dal voyeurismo al dialogo artistico

La nudità, spesso relegata al voyeurismo o al tabù, trova qui una nuova dignità. Gli scatti di “Refresh and Reveal” si allontanano dalla provocazione gratuita per abbracciare una narrazione artistica: la pelle diventa una tela su cui dipingere temi come la diversità, l’inclusione e il rapporto con sé stessi.

Tra le immagini più suggestive spiccano quelle che ritraggono il fotografo stesso, Ethan James Green, nudo. Un gesto audace che rompe la distanza tra autore e soggetto, sottolineando il potere del corpo di comunicare in modo universale. “Sono stato l’unica persona a cui potevo chiedere di spogliarsi completamente davanti a un team”, ha confessato Green. Una scelta che sfida lo spettatore a confrontarsi con la propria percezione della nudità e del pudore.

Il corpo come manifesto

Nel Calendario Pirelli 2025, la nudità diventa una metafora dei cambiamenti sociali e culturali. Lontano dall’estetica patinata che ha segnato alcune edizioni del passato, il corpo qui è vissuto, imperfetto, ma incredibilmente autentico. Ogni fotografia invita a riflettere su cosa significhi oggi essere esposti, non solo fisicamente ma anche emotivamente.

Ad esempio, il ritratto dell’attrice Hunter Schafer, con i suoi tratti androgini e il suo magnetismo, rappresenta un ponte tra le identità di genere. Oppure l’immagine della cantante Elodie, che incarna una sensualità mediterranea, calda e ribelle. “La bellezza non è più un concetto rigido, ma un universo fluido in continua evoluzione”, spiega Green.

Una provocazione necessaria e coraggiosa

Non si può parlare di nudità senza toccare il tema della provocazione. Il Calendario Pirelli 2025 non teme di spingersi oltre, sfidando convenzioni e aspettative. È un invito a guardare oltre la superficie, a spogliarsi di pregiudizi e a riscoprire il corpo come forma d’arte, non come oggetto.

In un’epoca in cui la nudità è spesso banalizzata o censurata, “Refresh and Reveal” riafferma il suo valore artistico e culturale. Gli scatti non provocano per il gusto di farlo, ma per aprire un dialogo con lo spettatore, stimolando domande sulla bellezza, l’identità e la libertà di espressione.

Il nudo, in questa edizione, è coraggio: di mostrarsi, di essere vulnerabili, di raccontare storie attraverso il corpo. Il Calendario Pirelli 2025 si pone come un’opera d’arte che celebra la sensualità senza cliché, mettendo in scena un dialogo tra passato e futuro, tradizione e contemporaneità.

Con “Refresh and Reveal”, Ethan James Green non solo celebra il corpo umano, ma lo trasforma in un manifesto artistico, un inno alla libertà e alla bellezza che si nascondono nella vulnerabilità.