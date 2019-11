Brexit, siamo all’inizio della fine?

Potremmo essere vicini all’inizio della fine della Brexit. Parola di Azad Zangana (nella foto), senior economist e strategie di Schroders, nel suo intervento durante la International Media Conference 2019 della società in corso nella sede di Londra.

Brexit senza accordo, rischio recessione

“Con un nuovo accordo di recesso in atto e le elezioni generali imminenti – prosegue Zangana – sembra che stiamo per arrivare alla fine dell’inizio della Brexit. Il più grande rischio economico e politico per il Regno Unito è la Brexit. Tutto il resto impallidisce per insignificanza, rendendo particolarmente pericolose le previsioni sulle prospettive economiche”

Una Brexit senza accordi potrebbe portare a una recessione, sia nel Regno Unito sia nell’Unione europea, con la sterlina che dovrebbe scendere drasticamente. “Se il Regno Unito lascia l’UE senza un accordo, lo farebbe senza un periodo di transizione e tutti gli attuali accordi commerciali dell’UE cesserebbero. Verranno eretti i confini doganali, che potrebbero causare blocchi significativi e ritardi nella consegna delle merci. In questo scenario, prevediamo che la sterlina scenderà a circa 1,10 contro il dollaro USA e 1,02 contro l’euro. L’inflazione aumenterebbe in modo significativo, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie e incoraggiando una riduzione dei consumi reali. Poiché la spesa delle famiglie è il principale motore della crescita del prodotto interno lordo, è probabile che l’economia subisca una recessione tecnica, che può durare fino a un anno“. Problemi anche per gli investimenti delle imprese: “Si contrarrerebbero per via dell’incertezza – spiega – anche se molto probabilmente la spesa pubblica aumenterebbe per limitare la recessione. I tassi di interesse verrebbero probabilmente abbassati quasi a zero e potrebbe anche essere riavviato l’allentamento quantitativo. Vale la pena ricordare che, in uno scenario senza accordi, l’UE potrebbe anche scivolare in una recessione tecnica. Questo impatto negativo, combinato con l’attuale ambiente a bassa crescita, potrebbe essere sufficiente a causare una piccola e piccola contrazione dell’attività. Un accordo sulla Brexit potrebbe aiutare a innalzare la crescita e la sterlina, insieme ai tassi di interesse“.

Brexit con accordo, lo scenario

C’è la possibilità, inoltre, che si arrivi a un accordo, decisamente più auspicabile per l’economia e per i mercati: “Se il Regno Unito dovesse partire con un accordo l’anno prossimo – sostiene Zangana – ci aspetteremmo che la sterlina salga a circa 1,35 contro il dollaro USA e 1,19 contro l’euro. L’inflazione subirebbe un calo temporaneo, aiutando le famiglie e aumentando la crescita del reddito reale. Gli investimenti delle imprese rimbalzerebbero dopo la contrazione negli ultimi trimestri, mentre la spesa pubblica aumenterebbe probabilmente in ogni caso a causa della politica del governo negli ultimi tempi. Entro un anno l’economia dovrebbe vedere un marcato aumento della crescita rispetto alle sue attuali prestazioni poco brillanti. I tassi di interesse aumenterebbero probabilmente con l’accelerazione della crescita, sebbene gli aumenti sarebbero limitati. L’incertezza rimarrebbe poiché le future relazioni con l’UE dovrebbero ancora essere negoziate, ma il rischio immediato di interruzione sarebbe rimosso“.

Revoca dell’articolo 50

La revoca dell’articolo 50 assomiglierebbe a uno scenario di “leave with a deal”, e questo secondo Zangana sarebbe lo scenario migliore: “Se il Regno Unito dovesse revocare l’articolo 50 e rimanere nell’UE, ci aspetteremmo che la sterlina salga a 1,50 contro il dollaro USA e 1,29 contro l’euro. Questo è probabilmente lo scenario più positivo per la crescita economica. Nel breve termine, assomiglierebbe allo scenario del “congedo da un accordo”, ma nel medio e lungo termine, assumeremo la libera circolazione dei lavoratori in corso, il che garantisce una maggiore crescita della popolazione in età lavorativa. Sebbene gli investimenti possano richiedere anni per riprendersi, la ricerca e la cooperazione andranno a beneficio della crescita della produttività”.