Brembo presenta “The Art of Braking”

Al Mudec di Milano, una mostra spettacolo racconta i 60 anni di storia del brand bergamasco attraverso design, innovazione, ricerca ed esperienze multimediali uniche

A cura di Redazione Wall Street Italia

Innovazione tecnologica, ricerca nel design e nella performance: ecco gli elementi che contraddistinguono The Art of Braking. Una mostra spettacolo alla scoperta del freno, in programma al MUDEC di Milano dal 6 al 18 settembre 2022. Una mostra che racconta la storia industriale e i prodotti iconici di Brembo in un’esperienza multimediale unica ideata e prodotta da Brembo e Balich Wonder Studio.

Negli spazi che una volta ospitavano il complesso industriale dell’ex Ansaldo, vengono ripercorse le tappe di un’avventura imprenditoriale che negli anni ha reso la storica azienda bergamasca un’eccellenza del saper fare italiano, capace di unire tecnologia e design con uno sguardo sempre rivolto alla contemporaneità e al futuro.

Attraverso installazioni interattive, light design e video, il pubblico sarà condotto alla scoperta di forme, materiali, colori, stile ed evoluzione dei sistemi frenanti e dei loro elementi caratterizzanti quali pinza, disco e pastiglie. Un viaggio affascinante che parte dall’origine dell’azienda fino ad arrivare alle più importanti sfide del futuro come la sostenibilità e la mobilità elettrica.

Storia e prodotti si uniscono così in un percorso espositivo suddiviso in otto sezioni: l’origine e la nascita, la corsa, la ricerca, lo stile, il design, il mondo, il futuro con installazioni studiate ad hoc. Ci si potrà ritrovare al centro di un circuito di Formula 1 o Moto GP, provare l’emozione di una corsa automobilistica grazie a speciali tubi che ricreano l’esperienza sonora di una pista, ‘entrare’ nelle forme dei dischi freno attraverso coni di luce laser, oppure perdersi in una ‘Infinity room’ generata dalla superficie specchiante del disco ‘Greentive’ che crea un ambiente infinito e inaspettato.

Una particolare attenzione è data anche ai prodotti che hanno portato Brembo a vincere i più prestigiosi premi di design: l’azienda è il primo produttore di componenti ad aver vinto nel 2004 il Compasso d’Oro, il più prestigioso premio di design industriale al mondo, con l’impianto frenante in carbonio ceramico per vetture da strada, e nel 2020 con la pinza freno Formula E. Brembo ha inoltre ricevuto il premio Red Dot Award: Product Design 2019, il più ambito riconoscimento mondiale di design.

