BNL BNP PARIBAS lancia “Big match”, il podcast per capire la finanza tramite lo sport

“Big Match – Sfide di finanza e sport” è la nuova serie podcast di BNL BNP PARIBAS che aiuta a capire come funziona il mondo della finanza attraverso la metafora sportiva.

Vi siete mai fermati a pensare a quanto le grandi storie sportive siano da esempio e insegnamento per affrontare e superare le difficoltà della vita? E se lo sport fosse utile anche per comprendere un argomento spesso ostico come la finanza? È quello che si sono chiesti in casa BNL BNP Paribas e la risposta a questa domanda è arrivata sotto forma di podcast, un format innovativo in costante crescita che nel 2022 in Italia ha potuto contare su oltre 11 milioni di ascoltatori mensili secondo i dati IPSOS.

Big Match – Sfide di finanza e sport è il nuovo podcast che, leggendo le statistiche e analizzando il contesto nello sport, aiuta a comprendere meglio il futuro dei mercati e il mondo degli investimenti. A guidare gli ascoltatori in questo interessante e inedito viaggio ci pensa Luca Iandimarino, Responsabile Investimenti & Advisory BNL BNP Paribas, con episodi tematici che passano dal tennis al calcio, dall’atletica alla vela, e che analizzano le imprese, i traguardi, il successo.

Cos’hanno in comune gli allenatori dei club di calcio con gli operatori del mercato finanziario? E perché le imprese olimpiche possono aiutarci a comprendere la diversificazione? Può l’inflazione essere equiparata all’adrenalina di uno sportivo? E ancora, cosa c’entrano le regate veliche col Fondo Monetario Internazionale? Queste sono soltanto alcune delle domande a cui viene risposto in Big Match, disponibile su Spotify dallo scorso gennaio.

Episodio dopo episodio, Luca Iandimarino parte da grandi esempi della storia dello sport per guidare gli ascoltatori alla comprensione di concetti e dinamiche che hanno impatto sulla sua vita e sui suoi progetti, rafforzando così, grazie al parallelismo sport-finanza, il ruolo di “trusted companion” di BNL BNP Paribas, al fianco di risparmiatori e investitori con responsabilità, know how e vision globale.

Le puntate già uscite e quelle future di “Big Match” possono essere ascoltate sul canale Spotify di BNL BNP Paribas.