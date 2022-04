Belvedere Vodka: il party esclusivo a Milano

La vodka polacca è la protagonista di un evento esclusivo, nella città di Milano, con un brand ambassador d’eccezione: Achille Lauro

Belvedere Vodka torna a essere protagonista indiscussa del glamour con un evento esclusivo, nella città di Milano, che ha avuto come protagonista un brand ambassador d’eccezione: l’artista internazionale Achille Lauro (una partnership, iniziata con il Festival di Sanremo 2022, che proseguirà con l’Eurovision Song Content che si terrà a Maggio 2022).

Una Belvedere Vodka Night memorabile. Una serata unica, quella dello scorso 7 aprile, all’insegna del divertimento e della sostenibilità. “Per Belvedere Vodka è fondamentale oggi comunicare che si può essere trendy in un modo 100% sostenibile ed etico”, ha raccontato Flavia Di Giustino, Senior Brand Manager del portafoglio Distillati del gruppo Moët Hennessy Italia. “Questa notte magica è stata la sintesi concreta di questa missione e ci ha dato modo di evidenziare e comunicare le tre diverse anime di questo brand: quella più glamorous, legata al mondo della notte e della celebrazione grazie a una partnership esclusiva con una super star italiana; quella sostenibile, con una collaborazione a sostegno sociale; quella qualitativa e ricercata, con una carta cocktail d’autore e un drink d’eccezione”.

Anima Glamourous. Energia e vitalità: durante la serata, a conquistare gli ospiti è stato proprio Achille Lauro, salito sul palco per una performance memorabile. Uno show riservato a 100 ospiti del mondo dello spettacolo, dell’entertainment, dell’imprenditoria e dello sport, tra cui Belén e Cecilia Rodríguez, Tomaso Trussardi, Anna Dello Russo, Matilde Borromeo, Eleonora Berlusconi e Fabio Bonsaglio. Alla performance di Achille Lauro, è seguita quella di DJ Dev, produttore e direttore artistico classe 1990 dall’innato carisma (direttore artistico dell’ultimo album di Ghali).

Anima Sostenibile. Il connubio tra iconicità e sostenibilità che da sempre caratterizza Belvedere Vodka trova vita anche nella Belvedere Night tutta milanese, evento 100% plastic free e zero waste. Belvedere Vodka ha infatti scelto per il suo party un menù ricercato, realizzato con prodotti di eccellenza attraverso ingredienti freschi di stagione e a km 0, curato dalla cucina di T’a Milano, nuova realtà ristorativa dei fratelli Alemagna. A solleticare i palati degli ospiti sono stati i piatti dello chef Mauro Baggio. L’impegno per il sociale di Belvedere Vodka si è concretizzato anche attraverso il progetto Food for Good (F4G), a sostegno della riduzione al minimo degli sprechi alimentari.

Drink list d’autore. A rendere indimenticabile la serata è stata anche una drinklist d’autore ispirata al concetto del bere responsabile. La carta cocktail è stata ideata dall’esperta mixologist nonché Brand Ambassador di Belvedere Vodka in Italia, Elena Airaghi, tra cocktail d’autore a rivisitazioni di grandi classici. Non solo: la cena è culminata con un esclusivo signature cocktail in edizione limitata ideato per sostituire il dolce, intitolato come uno dei brani più iconici e famosi della super star Achille Lauro, creato dall’head bartender di Canapè Milano Giuseppe Pilosi. Bam Bam Twsit Twist, una combinazione di note dolci e agrumate, ha dato il via alla parte più energica della serata.

