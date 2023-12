Belvedere 10: il lusso in bottiglia (preferito dalle star)

La prima luxury vodka al mondo è la protagonista indiscussa delle feste natalizie grazie ad un nuovo ed iconico design celebrato in una serata esclusiva a Milano con star e VIP, da Martina Colombari a Stefano De Martino

Per chi è alla ricerca di un regalo speciale per questo Natale ormai in arrivo, la nuova Belvedere 10 potrebbe essere la sorpresa perfetta. Si tratta infatti della prima vodka luxury del mondo, presentata il 9 novembre 2023 alla Torre Breda di Milano, in una serata esclusiva che ha visto come ospiti e protagonisti Stefano De Martino, Martina Colombari, Giulia Salemi, Alvise Rigo, Pasquale Natuzzi, Marvely Perseverance Goma e Korlan Madi.

Un’esperienza provocatoria ed emozionante quella ricreata per presentare Belvedere 10 che è più di una semplice vodka ed in poco tempo è già divenuta a tutti gli effetti un’icona di stile. I “friends of the brand” che sono stati invitati al party hanno avuto modo di gustare questa nuova vodka insieme agli abbinamenti gastronomici irriverenti presentati durante il corso della serata.

La nuova Belvedere 10, la prima luxury vodka del mondo

La protagonista indiscussa della serata è stata la bottiglia Belvedere 10: un pezzo unico di design che si sviluppa in altezza su 10 livelli, in onore del meticoloso processo di produzione in 10 fasi che è alla base del liquido rarissimo e senza precedenti che contiene. Parliamo della prima luxury vodka della storia, a base di una sola varietà di segale biologica coltivata in Polonia, la Diamond Rye, selezionata per le sue caratteristiche raffinate. La lavorazione prevede 10 fasi che vengono richiamate anche nel design stesso della bottiglia, sfaccettata e autoilluminante, che complessivamente richiedono quasi due anni di lavoro tra la selezione della segale, la raccolta nella stagione seguente, il riscaldamento a fuoco lento, l’aggiunta di lieviti selezionati, la distillazione e un unico filtraggio, per non comprometterne il carattere. Infine, dopo l’imbottigliamento, la Belvedere 10 viene lasciata riposare per dieci mesi.

Flavia Di Giustino, Responsabile Marketing del portafoglio distillati di Moët Hennessy Italia, e Martina Colombari

Flavia Di Giustino, Responsabile Marketing del portafoglio distillati di Moët Hennessy Italia, e Stefano De Martino

Flavia Di Giustino, Responsabile Marketing del portafoglio distillati di Moët Hennessy Italia, e Marco Ferri

La modella e fashion director kazaka Korlan Madi

“Rendendo omaggio alle origini del brand e della distilleria, Belvedere 10 è stata plasmata per una nuova generazione che esige solo il meglio In effetti, tutto ciò che riguarda la lavorazione di questa vodka è stato meticolosamente studiato. La ricerca della perfezione ha portato a identificare gli ingredienti, le condizioni e i processi di produzione migliori: una sola varietà di segale, un solo appezzamento, un raccolto all’anno. Siamo felici di poter finalmente presentare in Italia Belvedere 10 con una serata esclusiva in compagnia dei nostri migliori partner”, ha commentato Flavia Di Giustino, Responsabile Marketing del portafoglio distillati di Moët Hennessy Italia.

L’iconica bottiglia della nuova Belvedere 10, la prima luxury vodka del mondo