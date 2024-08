A settembre torna il Banking Summit e Leaders Banking Day 2024

Il 25 e 26 settembre 2024, presso il Grand Hotel Dino a Baveno, si terrà uno degli eventi più attesi nel panorama bancario italiano: il Banking Summit e Leaders Banking Day. Giunto alla 14a edizione, e organizzato da TIG – The Innovation Group, questo summit rappresenta il principale appuntamento per discutere e affrontare le sfide della trasformazione digitale nel settore bancario.

Dopo un 2023 straordinario, in cui le banche italiane hanno ottenuto risultati eccezionali, superando le performance di molte controparti internazionali, il 2024 si prospetta come un anno cruciale. Le istituzioni bancarie dovranno affrontare un contesto macroeconomico incerto, una crescente pressione competitiva e l’impatto delle nuove tecnologie digitali.

Un’occasione unica per il networking e l’innovazione

Il Banking Summit e Leaders Banking Day 2024 non saranno solo un’occasione per ascoltare le voci più autorevoli del settore, ma rappresenteranno anche un’importante piattaforma di networking. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con i leader dell’industria bancaria, creando nuove sinergie e collaborazioni che potranno guidare la prossima ondata di innovazioni nel settore. La possibilità di confrontarsi con esperti di tecnologie emergenti e pionieri dell’intelligenza artificiale sarà fondamentale per comprendere come trasformare le sfide in opportunità concrete.

L’adozione accelerata di tecnologie digitali, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale (AI), sarà al centro delle discussioni. Queste innovazioni promettono di rivoluzionare prodotti, servizi e modelli operativi, aprendo nuove frontiere di produttività e redditività per il settore bancario. Tuttavia, le banche dovranno gestire queste opportunità con realismo, tenendo conto dei rischi associati, come l’impatto sul mercato del lavoro, la fiducia dei dipendenti e lo sviluppo del capitale umano.

Innovazione e regolamentazione: un equilibrio necessario

Mentre l’adozione dell’AI e di altre tecnologie avanzate promette di portare il settore bancario a nuovi livelli di efficienza e personalizzazione, è cruciale considerare l’aspetto regolamentare. Durante il summit, un focus particolare sarà dedicato alla necessità di un equilibrio tra innovazione e conformità normativa. Con l’introduzione dell’euro digitale e altre iniziative legate alla digitalizzazione finanziaria, le banche dovranno navigare in un contesto regolamentare in evoluzione, garantendo al contempo la sicurezza e la privacy dei dati dei clienti.

Il summit si articolerà in due giornate di lavoro: la prima, il 25 settembre, sarà riservata ai principali attori del settore, mentre la seconda, il 26 settembre, sarà aperta al pubblico. L’evento vedrà la partecipazione di CEO, Business Manager, COO, CIO, Chief Digital e Data Officer e altri protagonisti del settore, che condivideranno le loro esperienze e visioni attraverso workshop, tavole rotonde e keynote speech.

Le tematiche principali:

I rischi dell’AI

Le smart operation

L’euro digitale

La banca del futuro customer-centrica

La centralità del cliente nel futuro delle banche

Un altro tema cruciale che emergerà durante il Banking Summit 2024 sarà la trasformazione del modello di servizio bancario, con una sempre maggiore enfasi sulla centralità del cliente. Con l’AI e l’analisi dei dati, le banche stanno progressivamente adottando strategie più mirate e personalizzate, mettendo il cliente al centro di ogni decisione. Tuttavia, questo approccio richiede un profondo ripensamento delle strutture e dei processi interni, per garantire che l’innovazione tecnologica si traduca in un reale valore aggiunto per il cliente finale.

Prepararsi al cambiamento: competenze e formazione

Infine, l’evento sottolineerà l’importanza della formazione continua e dello sviluppo delle competenze. Con l’automazione e l’intelligenza artificiale che ridisegnano il panorama lavorativo, le banche italiane dovranno investire significativamente nel capitale umano, assicurandosi che i propri dipendenti siano pronti ad affrontare le sfide del futuro. La capacità di adattarsi e di acquisire nuove competenze sarà infatti fondamentale per garantire la resilienza e il successo delle istituzioni bancarie nel lungo termine.

Per maggiori informazioni e per registrarti all’evento, visita il sito web: https://www.theinnovationgroup.it/events/banking-summit-2024-e-leaders-banking-day/?reg=1&lang=i