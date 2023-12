Apertura leggermente positiva a Piazza Affari, oggi parla Powell

Partenza sopra la parità per le borse europee, dopo un mese di novembre all’insegna dei guadagni. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,15% in area 29.780 punti, con acquisti su Tenaris (+1,75%) e Cnh (+1,6%), quest’ultima dopo l’upgrade del rating da parte di S&P a BBB+, mentre arretrano Amplifon (-1%) e Diasorin (-0,8%).

In giornata, focus sui Pmi manifatturieri finali di novembre dei Paesi europei, oltre al Pil dell’Italia, dopo il Caixin Pmi cinese oltre le stime (50,7). In serata, riflettori puntati su un intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, per ottenere ulteriori indizi sul percorso dei tassi di interesse. In programma anche l’ISM manifatturiero statunitense.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp Bund si stabilizza a 176 punti base, con il decennale italiano al 4,2%, dopo la discesa degli ultimi giorni favorita dalla discesa dell’inflazione e l’aspettativa di tagli dei tassi nel 2024.

Sul Forex, l’euro/dollaro oscilla in area 1,09 mentre il dollaro/yen viaggia si stabilizza a 148. Tra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 81 dollari al barile, dopo la riunione dell’Opec+, che ha concordato un taglio dell’offerta di circa 900.000 barili al giorno, anche se i trader sono scettici sulla sua attuazione. L’oro è risalito a 2.040 dollari l’oncia, sulla buona strada per un terzo guadagno settimanale.