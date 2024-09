Amazon richiama i dipendenti in ufficio per 5 giorni a settimana

Tutti i dipendenti Amazon dal prossimo 2 gennaio 2025 dovranno tornare in ufficio cinque giorni alla settimana. La decisione segna un cambiamento significativo rispetto alla precedente posizione del colosso di Seattle sul ritorno in ufficio dopo lo smart working, che richiedeva ai lavoratori aziendali di essere in ufficio almeno tre giorni alla settimana. Ora l’azienda dà ai dipendenti tempo fino al 2 gennaio per iniziare a rispettare la nuova politica.

Nel dettaglio, i dipendenti di Amazon dovranno essere in ufficio cinque giorni alla settimana “al di fuori di circostanze attenuanti” o a meno che non sia stata concessa loro un’eccezione dal leader dell’S-team della loro organizzazione, ha dichiarato l’AD Jassy, riferendosi allo stretto gruppo di dirigenti che fanno capo all’amministratore delegato di Amazon.

“Prima della pandemia, non era scontato che le persone potessero lavorare da remoto due giorni alla settimana, e questo sarà vero anche in futuro: la nostra aspettativa è che le persone siano in ufficio al di fuori di circostanze attenuanti”, ha detto Jassy.

Amazon prevede anche di semplificare la struttura aziendale con un numero inferiore di manager, per “eliminare gli strati e appiattire le organizzazioni”, ha dichiarato Jassy. Ogni organizzazione S-team dovrà aumentare il rapporto tra collaboratori individuali e manager di almeno il 15% entro la fine del primo trimestre del 2025. Per collaboratori individuali si intendono i dipendenti che in genere non gestiscono altri collaboratori.

Ecco qualche stralcio della lettera di Jassy ai suoi dipendenti.

Ciao team. Volevo inviare una nota su un paio di cambiamenti che stiamo apportando per rafforzare ulteriormente la nostra cultura e i nostri team.

Innanzitutto, come prospettiva, sono soddisfatto dei progressi che stiamo facendo insieme. I negozi, AWS e la pubblicità continuano a crescere su basi molto ampie, Prime Video continua a espandersi e le nuove aree di investimento come GenAI, Kuiper, Healthcare e molte altre si stanno evolvendo in modo positivo. E mentre cresciamo e inventiamo, continuiamo anche a fare progressi sulla nostra struttura dei costi e sui margini operativi, cosa non facile da fare. Nel complesso, mi piace la direzione in cui stiamo andando e apprezzo il duro lavoro e l’ingegno dei nostri team a livello globale.

Quando penso al mio periodo in Amazon, non avrei mai immaginato di rimanere in azienda per 27 anni. Il mio piano (che io e mia moglie abbiamo concordato su un tovagliolo da bar nel 1997) era di rimanere qui per qualche anno e poi tornare a New York. Parte del motivo per cui sono rimasto è stata la crescita senza precedenti (l’anno prima del mio ingresso avevamo un fatturato annuo di 15 milioni di dollari, quest’anno dovremmo essere ben al di sopra dei 600 miliardi di dollari), la perenne fame di inventare, l’ossessione di rendere la vita dei clienti più facile e migliore ogni giorno e le opportunità associate a queste priorità.

(…)

Due aree su cui io e l’s-team abbiamo riflettuto negli ultimi mesi sono: 1/ abbiamo la giusta struttura organizzativa per raggiungere il livello di responsabilità e velocità che desideriamo? 2. Siamo in grado di inventare, collaborare ed essere sufficientemente connessi gli uni con gli altri (e con la nostra cultura) per offrire ai clienti e all’azienda il meglio che possiamo? Pensiamo di poter migliorare in entrambi i casi.

Per quanto riguarda il primo argomento, abbiamo sempre cercato di assumere collaboratori molto intelligenti, con un alto livello di giudizio, inventivi, focalizzati sulle consegne e missionari. Inoltre, abbiamo sempre voluto che le persone che svolgono il lavoro concreto e dettagliato avessero un’elevata responsabilità. Quando abbiamo fatto crescere i nostri team in modo così rapido e sostanziale come negli ultimi anni, abbiamo comprensibilmente aggiunto molti manager. In questo processo, abbiamo anche aggiunto più livelli di quelli che avevamo prima. Questo ha creato artefatti che vorremmo cambiare (ad esempio, riunioni preliminari per le riunioni decisionali, una linea più lunga di manager che sentono di dover rivedere un argomento prima che vada avanti, proprietari di iniziative che sentono di non dover fare raccomandazioni perché la decisione sarà presa altrove, ecc.) La maggior parte delle decisioni che prendiamo sono porte a doppio senso e, di conseguenza, vogliamo che un maggior numero di collaboratori senta di potersi muovere velocemente senza processi, riunioni, meccanismi e livelli inutili che creano spese generali e fanno perdere tempo prezioso.

Pertanto, chiediamo a ogni organizzazione s-team di aumentare il rapporto tra collaboratori individuali e manager di almeno il 15% entro la fine del primo trimestre del 2025. Un numero inferiore di manager eliminerà gli strati e appiattirà le organizzazioni più di quanto non lo siano oggi. (…)

gli ultimi 15 mesi in cui siamo tornati in ufficio almeno tre giorni a settimana hanno rafforzato la nostra convinzione dei benefici.

Prima della pandemia, non tutti erano in ufficio cinque giorni alla settimana, ogni settimana. Se voi o i vostri figli eravate malati, se avevate qualche emergenza in casa, se eravate in viaggio per incontrare clienti o partner, se avevate bisogno di un giorno o due per terminare la codifica in un ambiente più isolato, le persone lavoravano in remoto. Questo è stato capito e lo sarà anche in futuro (…) prima della pandemia non era scontato che i dipendenti potessero lavorare a distanza due giorni alla settimana, e questo sarà vero anche in futuro: ci aspettiamo che le persone siano in ufficio al di fuori di circostanze attenuanti (come quelle menzionate sopra) o se si dispone già di un’eccezione per il lavoro a distanza approvata dal proprio leader del team. (…) Siamo consapevoli che alcuni dei nostri collaboratori possono aver impostato la loro vita personale in modo tale che il ritorno in ufficio per cinque giorni alla settimana richiederà alcuni adattamenti. Per garantire una transizione senza intoppi, renderemo attiva questa nuova aspettativa a partire dal 2 gennaio 2025.