Alla scoperta dell’Archivio Storico di Salvatore Ferragamo

Un viaggio virtuale permette agli appassionati di scoprire l’Archivio Storico della Maison fiorentina

A cura di Elisa Copeta

Il desiderio di viaggiare e il poterlo fare con la mente: da qui nasce l’esperienza per tutti gli appassionati del mondo di Salvatore Ferrragamo. Dopo il rinnovo del proprio sito, ferragamo.com, il tour virtuale delle boutique e della mostra Sustainable Thinking, anche l’Archivio Storico, cuore dell’azienda, diventa virtuale.

Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, tra le creazioni del visionario Salvatore Ferragamo, alla scoperta del ruolo da lui ricoperto non solo nella storia della calzatura, ma della moda internazionale. Documenti, brevetti, prototipi e prodotti testimoniano un secolo di genialità, dai ruggenti anni Venti fino ai nostri giorni.

Il visitatore potrà muoversi liberamente tra gli spazi dell’Archivio attraverso strumenti digitali come immagini a 360° in alta risoluzione, info point, video e schede di approfondimento sulle creazioni di Salvatore Ferragamo e del ruolo da lui ricoperto non solo nella storia della calzatura, ma della moda internazionale.

Voluto da Salvatore Ferragamo in prima persona e poi consolidato dalla figlia Fiamma, l’archivio è oggi gestito dalla Fondazione Ferragamo che lo ha reso una realtà molto vasta, strutturata e organizzata nel rispetto dei più alti standard conservativi.

Il tour è disponibile in italiano e in inglese sul sito ferragamo.com nella sezione dedicata al Museo e sul sito della Fondazione Ferragamo fondazioneferragamo.it.